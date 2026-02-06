Golpe al AVE: el trayecto Barcelona-Madrid seguirá con retrasos hasta finales de año

Los usuarios habituales de la línea de AVE entre Madrid y Barcelona seguirán sufriendo las consecuencias del incremento del tiempo de viaje al menos hasta diciembre. Así lo han acordado Adif y las principales operadoras del corredor (Renfe, Iryo y Ouigo) después de varias semanas marcadas por incidencias y retrasos en la infraestructura.

Las compañías ya habían pactado aumentar en 25 minutos la duración del trayecto para garantizar la seguridad y facilitar las labores de mantenimiento. La medida, que en principio era temporal, se prolongará hasta finales de año para estabilizar la explotación del corredor y permitir una mejor planificación de los servicios y la venta de billetes.

Más allá del incremento del tiempo de viaje, las operadoras también han decidido suprimir los últimos trenes del día en ambos sentidos con el objetivo de que los equipos de mantenimiento de Adif dispongan de más horas sin circulación comercial para hacer inspecciones y trabajos en la vía.

La decisión se produce después de los accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) spo, que provocaron un aumento de avisos por parte de los maquinistas sobre posibles problemas en la infraestructura.

Unas alertas que obligaron a reducir la velocidad de circulación y a programar revisiones nocturnas, generando retrasos y trenes que llegaron de madrugada en más de una ocasión.

¿Cómo serán reubicados los viajeros afectados por la supresión de los últimos trenes del día?

Con el objetivo de evitar que esta situación pueda repetirse, Adif solicitó a las operadoras la supresión de los primeros y últimos trenes del día. Una medida que se iba a aplicar apenas unos días y que finalmente se ha ampliado hasta diciembre, como mínimo.

Por el momento, las empresas ya han reorganizado sus servicios y han comenzado a informar a los pasajeros afectados comunicándoles posibles alternativas. En la mayoría de casos, los viajeros serán reubicados en trenes cercanos en horarios, algunos de ellos con doble composición para mantener la oferta de plazas.