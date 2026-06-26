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TRÁFICO

El Gobierno endurece las normas para los motoristas: así te afectarán

Se modifican las normas de circulación para proteger a los usuarios vulnerables

Motorista

Motorista / Sport

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Andrea Riera

Andrea Riera

El Gobierno ha aprobado una reforma del Reglamento General de Circulación que introduce varios cambios en las normas de tráfico, especialmente para motoristas y otros usuarios vulnerables en la carretera.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que el objetivo es reducir riesgos en situaciones habituales como atascos o adelantamientos, y señaló que "la nueva norma se adapta al cambio de visión de la movilidad que ha tenido lugar en los últimos 20 años".

En el caso de las motos, una de las novedades es que "se permite la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, sin exceder los 30 kilómetros por hora y previa señalización del tramo".

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También se introducen cambios en la equipación obligatoria, ya que será necesario llevar guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en cualquier tipo de vía, con el objetivo de reducir la gravedad de las lesiones en caso de accidente.

Otra novedad es que los cascos de ciclomotor tendrán que ser obligatoriamente homologados, y no solo certificados, lo que eleva los requisitos de seguridad.

En el ámbito profesional, la norma afecta también a los repartidores en moto durante su jornada laboral. La ministra señaló que "los 'riders' que se desplacen en motocicleta por trabajo deberán llevar chaleco reflectante en todo momento".

Además, la reforma incluye otros cambios como la eliminación de algunas exenciones al uso del cinturón de seguridad en vehículos profesionales y la obligatoriedad de cambiar completamente de carril al adelantar a ciclistas en carreteras con más de un carril por sentido.

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La mayor parte de estas medidas entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, tras un periodo de adaptación para que conductores y administraciones puedan ir aplicándolas de forma progresiva.

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