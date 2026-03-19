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SEGURIDAD SOCIAL

El Gobierno corrige un vacío histórico: estos trabajadores podrán añadir años a su cotización

La Seguridad Social abre la puerta a mejorar la jubilación: sumará años no cotizados a estos profesionales

Pareja navegando en la Seguridad Social

Pareja navegando en la Seguridad Social / IA

David Cruz

David Cruz

Atentos, jubilados: la Seguridad Social prepara un cambio que puede mejorar la pensión de miles de trabajadores. Y es que el Gobierno ha dado por iniciados los trámites para reconocer como cotizados años que hasta ahora no computaban en la jubilación de los deportistas profesionales.

En qué cambia la jubilación de los deportistas profesionales

La medida, impulsada por el Ministerio de Inclusión, permitirá recuperar periodos trabajados antes de que estos profesionales se integren plenamente en el sistema. Concretamente, afectará a quienes ejercieron su actividad entre 1980 y su incorporación definitiva al Régimen General, que en algunos casos no se produjo hasta 2003.

Se trata de un cambio que tiene un impacto directo en el bolsillo:

Hasta la fecha, muchos deportistas quedaron fuera del sistema durante parte de su carrera por la falta de regulación que se daba en aquel momento. Aunque existía una relación laboral especial desde 1985, la integración en la Seguridad Social se produjo de forma progresiva y desigual dependiendo de la disciplina.

Jubilados haciendo deporte en un parque

Jubilados haciendo deporte en un parque / FREEPIK.

¿Cómo me beneficio de esta medida?

Para beneficiarte de esta novedad es imprescindible acreditar la actividad profesional. El Gobierno establece que se podrá hacer con certificados del club, o si ya no existe, de la federación correspondiente.

Además, el coste de la regularización será asumido por el Consejo Superior de Deportes, evitando de esta forma que los propios afectados tengan que asumir este gasto.

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El Ejecutivo defiende que esta reforma corrige una anomalía histórica y reconoce derechos que no pudieron ejercerse en su momento. Aunque la norma está todavía en fase de audiencia pública, se espera que salga adelante sin mayores problemas.

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