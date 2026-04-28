ECONOMÍA
El Gobierno cambia las normas y obligará a bares y restaurantes a cobrar un importe extra por botella
Los bares, restaurantes y comercios españoles tendrán que sumar este importe extra a partir del mes de noviembre de 2026.
A partir del mes de noviembre de 2026, el Gobierno español impondrá un depósito reembolsable en bares, restaurantes y comercios por cada botella, lata o brik de bebidas, con la intención de fomentar el reciclaje masivo. Esta medida, alineada con directivas europeas, responde al bajo índice de recuperación de envases en España y busca evitar sanciones comunitarias.
El sistema, similar al "Pfand" alemán o el DR portugués, aplicará unos 10 céntimos por envase de plástico (hasta 3 litros), metal o cartón con bebidas como agua, refrescos, zumos, cervezas o bebidas energéticas. Ese importe se suma a la factura, pero se devuelve íntegro al retornar el envase vacío en máquinas vending, supermercados o puntos específicos.
Los comercios con más de 400 m² serán obligatorios como receptores, mientras la hostelería gestionará las devoluciones o indicará las ubicaciones más cercana para poder realizar esta devolución. Desde luego, es un cambio importante en el hábito de consumo actual.
En 2023, España solo recicló el 41,3% de botellas PET, muy por debajo del 77% que exige la UE para 2025, según datos del MITECO. El Real Decreto 1055/2022, ahora en marcha, obliga a este Depósito de Recuperación para cerrar el ciclo de vida de los envases.
La intención es que veamos cómo se van reduciendo los vertidos en mares, calles y vertederos. La patronal hostelera FEBE calcula que afectará a millones de unidades diarias, y se verá reflejado en todo tipo de comercios y establecimientos, será algo general.
Retos y oportunidades
Los bares y restaurantes adaptarán sus precios para tener en cuenta este nuevo depósito. Los pequeños negocios rurales tendrán un periodo de gracia de 6 meses. En Portugal, tras un año, la tasa de retorno supera el 88%, con incentivos directos al consumidor que evitan el "despilfarro" de envases.
Alemania roza el 98% de envases retornados gracias a las 600.000 máquinas disponibles que identifican el código de barras en segundos. Este alto porcentaje indica que es una acción muy sencilla y que puede ser fácilmente interiorizada por los consumidores.
El Gobierno invertirá en campañas educativas y una app nacional para localizar los puntos de devolución, integrando el QR en las facturas.
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