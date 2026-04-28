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ECONOMÍA

El Gobierno cambia las normas y obligará a bares y restaurantes a cobrar un importe extra por botella

Los bares, restaurantes y comercios españoles tendrán que sumar este importe extra a partir del mes de noviembre de 2026.

Detalle de una de las máquinas de depósito de envases plásticos utilizada en un supermercado de Essen, en Alemania.

Detalle de una de las máquinas de depósito de envases plásticos utilizada en un supermercado de Essen, en Alemania. / EPC

Álex Pareja

Álex Pareja

A partir del mes de noviembre de 2026, el Gobierno español impondrá un depósito reembolsable en bares, restaurantes y comercios por cada botella, lata o brik de bebidas, con la intención de fomentar el reciclaje masivo. Esta medida, alineada con directivas europeas, responde al bajo índice de recuperación de envases en España y busca evitar sanciones comunitarias.

El sistema, similar al "Pfand" alemán o el DR portugués, aplicará unos 10 céntimos por envase de plástico (hasta 3 litros), metal o cartón con bebidas como agua, refrescos, zumos, cervezas o bebidas energéticas. Ese importe se suma a la factura, pero se devuelve íntegro al retornar el envase vacío en máquinas vending, supermercados o puntos específicos.

Los comercios con más de 400 m² serán obligatorios como receptores, mientras la hostelería gestionará las devoluciones o indicará las ubicaciones más cercana para poder realizar esta devolución. Desde luego, es un cambio importante en el hábito de consumo actual.

En 2023, España solo recicló el 41,3% de botellas PET, muy por debajo del 77% que exige la UE para 2025, según datos del MITECO. El Real Decreto 1055/2022, ahora en marcha, obliga a este Depósito de Recuperación para cerrar el ciclo de vida de los envases.

Un cliente devuelve un envase de vidrio en el supermercado cooperativa Foodcoop BCN, que ya tiene implementado el sistema de retorno de envases de cristal de agua, yogur y leche.

Un cliente devuelve un envase de vidrio en el supermercado cooperativa Foodcoop BCN, que ya tiene implementado el sistema de retorno de envases de cristal de agua, yogur y leche. / zowy VOETEN / EPC

La intención es que veamos cómo se van reduciendo los vertidos en mares, calles y vertederos. La patronal hostelera FEBE calcula que afectará a millones de unidades diarias, y se verá reflejado en todo tipo de comercios y establecimientos, será algo general.

Retos y oportunidades

Los bares y restaurantes adaptarán sus precios para tener en cuenta este nuevo depósito. Los pequeños negocios rurales tendrán un periodo de gracia de 6 meses. En Portugal, tras un año, la tasa de retorno supera el 88%, con incentivos directos al consumidor que evitan el "despilfarro" de envases.

Alemania roza el 98% de envases retornados gracias a las 600.000 máquinas disponibles que identifican el código de barras en segundos. Este alto porcentaje indica que es una acción muy sencilla y que puede ser fácilmente interiorizada por los consumidores.

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El Gobierno invertirá en campañas educativas y una app nacional para localizar los puntos de devolución, integrando el QR en las facturas.

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