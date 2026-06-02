El Gobierno cambia las normas y aprueba un real decreto para que los jubilados sigan trabajando a pesar del récord de cotizaciones sociales

El Gobierno ha dado un nuevo paso para impulsar lo que denomina "envejecimiento activo", una fórmula que, en la práctica, busca facilitar que las personas jubiladas puedan seguir trabajando mientras cobran su pensión. La medida se ha materializado en la aprobación de un real decreto que refuerza la jubilación flexible, es decir, la posibilidad de reincorporarse al mercado laboral tras el retiro.

Este modelo permite que los pensionistas compatibilicen su pensión con un empleo, ya sea por cuenta ajena o, como novedad destacada, como trabajadores autónomos. En este último caso, el Ejecutivo pretende abrir una vía adicional para que los jubilados que lo deseen puedan seguir cotizando mientras generan ingresos.

La iniciativa se presenta como una herramienta para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, en un contexto en el que el gasto no deja de crecer. Sin embargo, también genera debate por la aparente contradicción con el discurso oficial, que en varias ocasiones ha defendido que el sistema público de pensiones es plenamente sostenible.

Y es que aunque la Seguridad Social está registrando niveles récord de recaudación por cotizaciones, el aumento del gasto en pensiones está siendo aún mayor. El número de jubilados crece, las pensiones medias son más elevadas y la actualización ligada a la inflación incrementa de forma automática la factura mensual del sistema.

A esto se suma el impacto de la baja natalidad, que reduce el número de trabajadores futuros que sostienen el sistema, y la presión añadida sobre las pensiones más bajas, que han sido revalorizadas en los últimos años.

En este escenario, el Gobierno busca nuevas fórmulas para equilibrar las cuentas. Una de ellas pasa por incentivar que los jubilados prolonguen su vida laboral, lo que permitiría aumentar las cotizaciones y aliviar parcialmente la presión sobre el sistema.

Sin embargo, el texto subraya que el caso de los autónomos sigue siendo un punto débil. A pesar de las reformas recientes para adaptar sus cotizaciones a los ingresos reales y de la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la recaudación en este colectivo apenas ha crecido en comparación con el conjunto del sistema. Además, el número de autónomos muestra signos de estancamiento.

La propuesta de integrar a jubilados en este régimen se plantea, por tanto, como una vía para ampliar ingresos. Eso sí, los propios datos reflejan que el sistema de la Seguridad Social ha necesitado en los últimos ejercicios decenas de miles de millones en transferencias del Estado para cubrir el desfase entre ingresos y gastos, acumulando además un elevado nivel de déficit y deuda.

De esta forma, el impacto real de la jubilación flexible sería limitado si no se produjera una incorporación masiva de pensionistas al mercado laboral, algo que el propio análisis califica como un escenario poco realista.