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SOCIEDAD

El Gobierno apuesta por los pueblos: así funciona el plan para convertir casas vacías en alquiler asequible

Los ayuntamientos gestionarán las viviendas cedidas y el precio estará limitado a 600 euros mensuales

El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, durante un desayuno informativo de Europa Press esta semana en Madrid.

El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, durante un desayuno informativo de Europa Press esta semana en Madrid. / Carlos Luján / Europa Press

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Claudio Torres

La Junta de Castilla-La Mancha prepara un nuevo programa para aumentar la oferta de vivienda asequible en los municipios rurales de la región. La iniciativa busca sacar al mercado casas vacías o infrautilizadas mediante incentivos económicos dirigidos a los propietarios, que podrán recibir ayudas para reformar sus inmuebles y compensaciones adicionales si los destinan al alquiler.

El plan llega en un contexto de crecimiento demográfico en varias zonas rurales de la comunidad autónoma. Según el Ejecutivo regional, las medidas impulsadas en los últimos años contra la despoblación han favorecido la llegada de nuevos residentes, lo que ha incrementado la demanda de vivienda en pequeños municipios.

La principal novedad del programa es que serán los ayuntamientos quienes gestionen los alquileres. Para ello, se animará a los propietarios a ceder temporalmente sus viviendas vacías a las administraciones locales, que actuarán como intermediarias entre dueños e inquilinos.

Antes de poner en marcha el sistema, los consistorios realizarán un sondeo para identificar viviendas desocupadas o con un uso poco frecuente. Esta fase se llevará a cabo mediante una convocatoria específica denominada "Expresiones de Interés", que permitirá conocer el volumen real de inmuebles susceptibles de incorporarse al proyecto.

Los propietarios que participen podrán acceder a ayudas de hasta 12.000 euros destinadas a obras de rehabilitación, acondicionamiento o equipamiento de la vivienda. A cambio, deberán ceder el inmueble para su alquiler durante un periodo de siete años.

Además, una vez la vivienda esté ocupada, los dueños recibirán una ayuda mensual de 600 euros. Al finalizar el periodo de cesión, también percibirán una compensación adicional de 18.000 euros destinada a cubrir posibles gastos de reparación o mantenimiento derivados del uso del inmueble.

Las viviendas estarán dirigidas a personas inscritas como demandantes de vivienda. En aquellos municipios donde no exista un registro específico, los interesados deberán acreditar unos ingresos que no superen determinados límites establecidos por la normativa. Asimismo, el programa fija un precio máximo para las rentas, que no podrán superar los 600 euros mensuales.

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Desde la Junta destacan que esta iniciativa complementa otras medidas impulsadas para facilitar el acceso a la vivienda en zonas con problemas de despoblación. La principal diferencia respecto a algunos programas estatales es que, en este caso, la gestión de los alquileres recaerá en los ayuntamientos y no directamente en los propietarios.

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