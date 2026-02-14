El Gobierno aprueba el IMV a menores: estas son las excepciones que se saltan su reglamento principal

El IMV (Ingreso Mínimo Vital) se ha convertido en una de las ayudas más importantes para todas aquellas personas que, dadas sus condiciones laborales y vitales, no son capaces de alcanzar cierto grado de suficiencia económica.

No obstante, el IMV no se entrega así como así, sobre todo, en caso de que no cumplas con sus condiciones más básicas; siendo la de ser mayor de 23 años de edad una de las que más se han discutido últimamente.

En este mismo sentido, la Seguridad Social ha especificado una serie de excepciones en las que esta regla no se aplica y, por tanto, una persona menor de 23 años sí podría recibir la ayuda del Ingreso Mínimo Vital.

Para empezar, una de las mismas tiene que ver con aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social y no tengan medio alguno para reinsertarse el entorno laboral a corto plazo; aunque esta no es la única.

La Seguridad Social también otorgará la ayuda del IMV a aquellas personas de entre 18 y 22 años que procedan de centros de protección de menores. Eso sí, estas últimas han de estar tuteladas obligatoriamente bajo una entidad de carácter público.

En tercer lugar, encontramos a aquellas mujeres de entre 18 y 22 años que hayan sido víctima de delitos de violencia de género, explotación sexual o trata de seres humanos.

Por último, la Seguridad Social contempla ofrecer el IMV a personas de entre 18 y 23 años que estén emancipadas y cuenten con hijos menores de edad. No obstante, deberán cumplir con la condición de que estos últimos se encuentren en régimen de guarda con fines de adopción.

Con estas excepciones, el Gobierno planea ofrecer el IMV a un mayor rango de personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica de la que sea difícil salir, por lo que ya pueden solicitar esta ayuda de la Seguridad Social.