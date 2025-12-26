El Gobierno aprueba descuentos de casi el 60% en la factura de la luz: cómo saber si tu familia cumple con los requisitos

Buenas noticias para aquellas familias que puedan optar al bono social en forma de descuento en la factura de la luz aprobado por el Gobierno: este ha sido prorrogado de cara al próximo año 2026.

Según se especifica en el BOE, el Gobierno ofrecerá una rebaja de entre el 42,5%) y el 57,5% en las facturas de la luz a nivel mensual en caso de que cumpla con un requisito concreto.

Y es que, según lo que se ha especificado en el mismo documento, todo dependerá de si la persona que abona las facturas puede considerarse como consumidor vulnerable (descuento del 42,5%) o consumidor vulnerable severo (descuento del 57,5%).

Pero, ¿en qué consiste esto último exactamente? Para empezar, todo dependerá de los ingresos anuales que reciba la persona se encuentran por debajo del umbral basado en el IPREM.

Por dejarlo claro con cifras: serán consumidores vulnerables aquellas personas que reciban entre 12.600€ (si no sostienen un núcleo familiar) y 23.520€ como máximo(siendo núcleo familiar formado por dos adultos y dos menores).

1 adulto sin menores - 12.600 euros anuales

2 adultos sin menores - 15.120 euros anuales

1 adulto y 1 menor a cargo - 16.800 euros anuales

2 adultos y 1 menor a cargo - 19.320 euros anuales

2 adultos y 2 menores a cargo - 23-520 euros anuales

Por otro lado, serán considerados consumidores vulnerables severos aquellos cuya renta anual quede por debajo de la mitad de los valores expuestos un poco más arriba.

Además de esto, hay que recalcar que el Gobierno también considera las familias numerosas como consumidores vulnerables de manera automática, independientemente de las cifras mencionados antes.

Por último, el Gobierno se ha comprometido también a lanzar prohibiciones a que las compañías de energía corten servicios de agua y luz corten sus servicios a aquellas familias que se encuentren en exclusión social hasta el 31 de diciembre de 2026.