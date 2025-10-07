El Gobierno aprueba el uso del cannabis medicinal de forma limitada

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un limitado programa del uso del cannabis medicinal. No obstante, este se restringirá al ámbito hospitalario y no se podrá vender en farmacias.

En este contexto, los pacientes podrán recurrir a fórmulas magistrales como preparados de aceite, pero deberán se r prescritas exclusivamente por médicos especialistas.

El Ministerio de Sanidad ha informado en una nota de prensa que "la norma responde a la necesidad de ofrecer una alternativa terapéutica en casos donde los tratamientos convencionales no resultan eficaces".

Especialmente, será tratada "en pacientes con dolor crónico refractario, epilepsia grave o espasticidad por esclerosis múltiple". La ministra, Mónica García, ha destacado que "va a permitir que cuando los tratamientos convencionales no funcionen haya una alternativa terapéutica de evidencia científica".

Según Clínica Mayo, el cannabis medicinal podría ser eficaz en determinadas enfermedades y afecciones como: Alzheimer, VIH o SIDA, ELA, enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple, entre otros.

Por otra parte, se ha confirmado que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) será la encargada de regular los preparados utilizados.

La composición de estos productos tendrá que estar definida en THC y/o CBD, cumpliendo con los requisitos de fabricación, trazabilidad y calidad. Además, estarán sujetos a fiscalización adicional cuando superen el 0,2% de THC.

El médico prescriptor y el servicio de farmacia hospitalaria deberán evaluar periódicamente la eficacia clínica, así como los posibles efectos adversos que pudieran aparecer durante el tratamiento.