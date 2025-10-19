Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Gobierno advierte: La cuota de autónomo podría aumentar a partir de esta cantidad de ingresos

Si superas cierta cantidad de ingresos, tu cuota de autónomo podría verse duplicada

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comparece en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2025, en Madrid (España). La ministra ha comparecido con motivo del Informe de Evaluación con las proyecciones del impacto estimado de las medidas adoptadas a partir de 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones en el periodo 2022-2050, elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), entre otros asuntos. 09 JUNIO 2025;COMPARECENCIA;CONGRESO;MINISTRA;POLÍTICA Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 09/06/2025. ELMA SAIZ;Alejandro Martínez Vélez / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Claudio Torres

Si eres autónomo y tienes unos ingresos superiores a los 2.700 euros mensuales, deberías prestar atención a la nueva reforma que ha planteado el Gobierno y, más concretamente, el Ministerio de Seguridad Social de cara a 2026 y los años sucesivos.

El pasado lunes lanzó una propuesta cuyo objetivo es subir las cuotas de autónomo en los cinco tramos de ingresos más altos.

Esto implicaría que de cara a 2028, las cuotas de autónomo para los trabajadores por cuenta propia subirían entre 85 y un 142%. Esto es prácticamente el doble de lo que esos tramos pagan en la actualidad por su cuota de autónomo para aquellos cuyos ingresos sean igual o superiores a 2.760 euros mensuales.

Todo un varapalo al que gran parte de los trabajadores autónomos han mostrado su oposición y desacuerdo.

Esta propuesta afecta a todos los tramos, pero se nota mucho más en los más altos. Aquellos que ingresen después de contabilizar sus gastos entre 2.760 y 3.190 euros al mes pagarían un 85% más que en el primer año del sistema de cotización. Esto querría decir que pasarían de pagar 350 euros a pagar 642,48 euros. Tal y como hemos comentado, casi el doble.

Por supuesto, los que tengan ingresos aún mayores y, por consecuencia, estén en tramos más elevados, notarán mucho más este incremento en las cuotas.

Los que están en el tramo noveno (entre 3.190 y 3.620) tendrán que pagar un 95% más; los que están en el décimo (entre 3.620 y 4.050), su cuota subiría un 105%; los que pertenezcan al undécimo tramo (entre 4.050 y 6.000), tendrán que pagar un 115% más. Y por último, los que pertenezcan al duodécimo y último tramo (más de 6.000 euros), el aumento será de un 142%.

