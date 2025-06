Ni El Gobernador, ni Janice Soprano: Este es el personaje más odiado de la historia de las series de televisión

El mundo de las series irrumpió gracias a la explosión del fenómeno viral de principios de siglo y con títulos como 'Lost' o 'Prison Break', entre otros.

El carisma de personajes como Jack Shepard o Michael Scofield fueron claves para que una actividad que hasta entonces era concebida como algo relegado a pasar las tardes de domingo en casa se extendiera hasta lo que es hoy, una opción más de entretenimiento.

Hay tantas series como uno pueda imaginarse, aunque algunas destacan gracias a su innovación o diversidad de tramas. A raíz de su popularización se iniciaron proyectos que empezaron como foros para que los seguidores y que con el tiempo han ido ganando peso hasta convertirse en páginas web de referencia.

Una de las más famosas es FilmAffinity, que además cuenta con un ránking de las mejores series de todos los tiempos. En primer lugar, está 'The Wire', que cuenta con una puntuación general de 8.8, la misma que 'Breaking Bad', en segunda posición, y cierra el podio 'Los Simpson'.

Sin embargo, no solo existen clasificaciones de las historias, sino que también se han creado de los mejores personajes. 'Ranker' es un perfil de Instagram que se dedica precisamente a esto y cuenta con diversas jerarquizaciones, como 'Las mejores comedias de los 2000' o 'Las mejores series dramáticas de la televisión'.

Los más odiados

Otro de los rankings responde a 'Los personajes más odiados de la televisión', donde se exponen aquellos que, por su forma de ser, por su papel dentro de las series o por diferentes criterios son "lo peor de lo peor". Para ello, la web ha lanzado una votación donde más de 420.000 personas han dejado cuál es su personaje más odiado de siempre.

Centrándonos solamente en el top-3 de 'antihéroes' de la televisión, nos podemos dar cuenta que todo queda en la misma serie, 'Game of Thrones'. En la última posición de este indeseable podio está la madre reina, Cersei Lanniser, que ya dejó a todos impactados en el primer capítulo al verla cometiendo incesto con su hermano Jaime Lannister.

Lena Kathren Headey, quien fuese Cersei Lannister en Juego de Tronos / ·

En el segundo puesto es para Ramsay Bolton, otro de los antagonistas de la ficción. El personaje es sádico, pero igualmente inteligente y usa sus habilidades para aprovecharse de todo el mundo.

Ramsay Bolton, villano de 'Game of Thrones'. / ·

No obstante, el primer puesto es para uno de los villanos más indeseables de todas las series hechas hasta el momento: Joffrey Baratheon. Otro de los principales villanos de 'Game of Thrones'. Es la personificación del egoísmo, disfruta viendo sufrir a los demás y, sin querer entrar en muchos spóilers, también protagoniza una de las escenas que más satisfacción han dado nunca a los espectadores en televisión.

Joffrey Baratheon, de 'Game of Thrones'. / ·

Más allá de los tres primeros, el 'pueblo' también considera igualmente despreciables las figuras de Skyler White, la mujer de Walter White en 'Breaking Bad' que se pasa la serie poniéndole las cosas más difíciles al protagonista, aunque "aporta profundidad a la serie".

Los espectadores también consideran despreciables a figuras como El Gobernador, en 'The Walking Dead', Todd Alquist, en 'Braking Bad', Rachel Berry, en 'Glee' o Livia Soprano, la madre de Tony Soprano en 'The Sopranos'. Incluso hay menciones para Caillou, aunque no sabemos si por 'trollear' o por lo viral que se volvió hace unos pocos años.