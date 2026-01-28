Quién es Glòria Serra, invitada de hoy en 'El Hormiguero', y por qué acude al programa

Glòria Serra es una periodista catalana de renombre, directora y presentadora de 'Equipo de Investigación' en La Sexta desde 2011, con más de 35 años de trayectoria en radio y televisión. Hoy, 28 de enero de 2026, es la invitada estrella en 'El Hormiguero' de Pablo Motos para celebrar los 15 años de su exitoso programa.

Los orígenes y la carrera de Glòria Serra

Glòria Serra se licenció en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y debutó en 1987 en Radio Barcelona de Cadena SER, trabajando en informativos locales, 'Hora 25', como editora de 'Matinal SER-Catalunya' y directora de 'El Balcó'. Colaboró con Julia Otero en '¿Y nosotras qué?' de Ràdio Miramar y presentó 'Catalunya matí' en Catalunya Ràdio, etapas que forjaron su pasión por la información más cercana.

En 1998 llegó a Telecinco como subeditora y presentadora de la primera edición de 'Informativos Telecinco', además de dirigir 'La mirada crítica'. Dirigió 'Ciutat oberta' en Barcelona TV, un éxito de audiencia, y en 2007 copresentó 'La Noria' con Jordi González hasta 2010, programa que hizo que se popularizara a nivel nacional.

Tras un breve paso por Antena 3 con '3D', en 2011 estrenó 'Equipo de Investigación' en La Sexta, que se ha convertido en referente del género con investigaciones sobre estafas, corrupción y todo tipo de temas sociales, motivo por el que acude hoy al programa de Pablo Motos.

Su visita a 'El Hormiguero'

Glòria Serra acude a 'El Hormiguero' para conmemorar el decimoquinto aniversario de 'Equipo de Investigación', compartiendo anécdotas de sus 550 reportajes, secretos de producción y reflexiones sobre cómo ha cambiado el periodismo en estos 15 años.

No es su primera visita a 'El Hormiguero', ya que Glòria Serra ha acudido en ocasiones anteriores para hablar de temas como redes sociales. Sus apariciones en el programa han sido dinámicas, con una buena química con Pablo motos, así que esperamos lo mismo para esta nueva visita.