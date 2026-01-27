Gloria R. Ben, psicóloga, habla claro sobre los peligros de los vídeos cortos en los niños

El uso de la tecnología es cada vez más frecuente en edades más pequeñas. No son pocas las veces que vemos a niños usando móviles o tablets a muy temprana edad, y se sabe que eso es algo preocupante, no por el mero uso de la tecnología, sino por los peligros que ésta puede suponer para la atención de los más pequeños. La psicología ha explicado esto en numerosas ocasiones, y ahora se explicará una vez más.

La psicóloga Gloria R. Ben ha comentado los peligros de la tendencia ascendente del uso de la pantalla diario (que en menores en España se ha mantenido en 4 horas diarias desde el año pasado) en los más pequeños. "La exposición constante a vídeos cortos puede provocar una sobreestimulación en los niños que reduce su capacidad de atención y su paciencia para actividades que requieren más tiempo o esfuerzo", advierte la experta.

¿Y cómo podemos contrarrestar esto? Gloria aconseja "acompañar a los menores y establecer límites adecuados para favorecer un uso equilibrado de la tecnología". Las redes sociales son el pasatiempos más utilizado por los menores, y hay que tener cuidado ya no solo con el tiempo de uso sino con el contenido que se consume. La psicóloga explica que se debe tener "un feed más saludable, que se construye desde la elección consciente: priorizando contenidos que suman, descartando los que restan y manteniendo una actitud crítica que proteja el bienestar y favorezca una relación equilibrada con las redes".

Por otro lado, los videojuegos también pueden absorber mucho tiempo de los pequeños. Aunque pueden tener beneficios, también conservan muchos peligros para los niños: "prestar atención a factores como el contacto con desconocidos, el uso de lenguaje inapropiado y las situaciones de acoso, para proteger la privacidad y evitar situaciones incómodas". Por ello, recomienda "supervisar las partidas y fomentar el juego solo con amistades".