Gloria Camila y su nuevo romance, 'pillados' en Madrid: "Se comieron la boca sin importarles las personas que había"

En los últimos días, Gloria Camila ha reaparecido en televisión para justificar su experimento sociológico en redes sociales. Ahora, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ocupa la portada de la revista 'Diez Minutos' con su nuevo romance. Recientemente, la periodista Leticia Requejo había revelado la identidad de este nuevo interés: "Gloria Camila está enamorada de un cantante".

El programa 'TardeAR' ha comentado en directo las primeras fotografías de ambos, publicadas en el citado medio. Las imágenes muestran como la presunta pareja pasea por Madrid, después de tener una cita en un local.

"Estas fotos se producen el jueves por la noche. Gloria y su chico, Álvaro García, estuvieron en un piano bar de Madrid. Se comieron la boca sin importarles las personas que había a su alrededor. Después de ese bar, fueron a un restaurante 24 horas, donde se tomaron una hamburguesa y tras esto, fueron a casa de Gloria Camila junto con dos amigas", decía Miguel Ángel Nicolás en el espacio de Telecinco.

Hasta ahora, la influencer no se ha pronunciado sobre el asunto. Al ser preguntada por los reporteros de 'Gtres', la televisiva no ha querido entrar en el tema: "Ya lo estáis diciendo vosotros todo. Me habéis puesto de superenamorada (...) sabéis más vosotros que yo. No te voy a decir nada, lo siento".

La ex concursante de 'Supervivientes' rompió su relación David García en el pasado mes de octubre. "Tras cinco años de mucho amor y momentos bonitos, David y yo hemos tomados caminos diferentes. Siempre estaré agradecida y me quedaré con el recuerdo bonito de la relación que hemos tenido", anunciaba en redes sociales.

Estas fotografías se han publicado horas después de que Gloria Camila fuera entrevistada en 'Y ahora Sonsoles'. La ex de Kiko Jiménez explicó a Sonsoles Ónega su polémica publicación en Instagram, un vídeo donde increpaba a los peatones sin motivo aparente.

Al parecer, la creadora de contenido quería denunciar los comentarios que recibe en su perfil. "Me ha costado mucho hacer el vídeo, porque yo soy muy modosita, pero quería dar visibilidad a lo que vivimos quienes estamos en redes. Es igual de impactante decirlo cara a cara que tener que leer estas cosas por redes", explicaba.

Además, se defendió de las críticas recibidas: "Lo único que he hecho es hacer una selección de los comentarios que me dejaron en una de mis últimas publicaciones, donde salgo bailando con mi familia, para demostrar a todo el mundo la realidad que hay tras perfiles como el mío, que no siempre es fácil".