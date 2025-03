Gloria Camila justifica los motivos de su experimento social insultando peatones

Gloria Camila ha reaparecido en televisión para justificar su experimento sociológico. Hace unos días, la hija de Ortega Cano sorprendía a sus seguidores al publicar un vídeo donde increpaba a personas por la calle. Durante años, la televisiva ha tenido que soportar todo tipo de comentarios en redes sociales. Por este motivo, ha optado por cambiar la perspectiva y exponerlo ante sus más de 876.000 seguidores.

La hija de Rocío Jurado ha decidido llevar esos mismos mensajes al espacio público. La influencer hizo una selección entre los últimos comentarios recibidos, y decidió reproducirlos contra gente aleatoria por la calle. "La familia de los horrores", "Se nota que no llevas la sangre de la Jurado" o "Trabajar, ¿para cuándo? ¡No das palo al agua!", fueron algunos de los insultos que Gloria Camila decidió compartir ante el desconcierto de los peatones.

En este contexto, Sonsoles Ónega ha querido entrevistar a la creadora de contenido para conocer los motivos de la publicación. "Vaya con el experimento... ¿Qué pretendías?, ¿qué has querido demostrar?", ha expresado la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'. "Me ha costado mucho hacer el vídeo, porque yo soy muy modosita, pero quería dar visibilidad a lo que vivimos quienes estamos en redes. Es igual de impactante decirlo cara a cara que tener que leer estas cosas por las redes", respondía la invitada.

Gloria Camila se ha querido defender de las críticas ocasionadas por su experimento. "Lo único que he hecho es hacer una selección de los comentarios que me dejaron en una de mis últimas publicaciones, donde salgo bailando con mi familia, para demostrar a todo el mundo la realidad que hay tras perfiles como el mío, que no siempre es fácil".

Además, la influencer valora que "hay una diferencia enorme entre enfrentarte cara a cara con una persona y hacerlo a través de una red social, protegido por un anonimato", denunciando así la realidad de las redes sociales.