De los globos a las estrellas: Capadocia entra en la guía Michelin y revoluciona su cocina

Capadocia ha dado un paso decisivo en su proyección internacional al incorporarse a la Guía MICHELIN, un reconocimiento que la sitúa definitivamente en el mapa gastronómico de Turquía. El anuncio, realizado en 2025, supone la llegada de la prestigiosa guía a una región icónica por sus chimeneas de hadas, sus ciudades excavadas en la roca y los vuelos en globo aerostático, pero que ahora suma un nuevo argumento de peso: una cocina con identidad propia y mirada contemporánea.

El recorrido de la Guía MICHELIN en Turquía comenzó en 2022 con MICHELIN İstanbul 2023, se amplió posteriormente a İzmir y Muğla y culmina con la entrada de Capadocia, que debuta con 18 restaurantes seleccionados. Entre ellos conviven propuestas galardonadas con Estrellas MICHELIN y Estrella Verde, restaurantes Bib Gourmand y locales recomendados, reflejo de un ecosistema culinario diverso y profundamente arraigado al territorio.

La gastronomía de Capadocia está moldeada por la tierra volcánica, el oficio artesanal y la memoria culinaria de Anatolia. Los chefs reinterpretan recetas centenarias a partir de ingredientes orgánicos de proximidad, técnicas de cocción tradicionales y una firme apuesta por la sostenibilidad. Guisos cocinados lentamente al fuego, frutas secas como el albaricoque, pastas caseras como la erişte o semillas de calabaza protagonizan platos que conectan paisaje y mesa.

Entre las elaboraciones más emblemáticas destaca el "testi kebabı", un kebab cocinado en vasijas de barro de Avanos que se rompen frente al comensal, liberando aromas intensos y un guiso humeante. Junto a él, especialidades como el "kayısı yahnisi" de carne y albaricoques, el membrillo relleno, el "ağpakla" de judías blancas o postres tradicionales como la "incir yağlaması", el dolaz o el baklava Damat de Ürgüp completan una experiencia sensorial ligada a la historia local.

El reconocimiento de MICHELIN también pone en valor a cooperativas de mujeres, negocios familiares y restaurantes históricos, piezas clave en la preservación del patrimonio culinario de la región. A ello se suma una sólida cultura vinícola basada en variedades autóctonas como Emir, Narince y Boğazkere, cuyos vinos frescos y minerales pueden descubrirse a través de visitas y catas en bodegas locales.