Gisela revela su experiencia en 'Tu cara me suena' durante el apagón: "Bastante caótica"

Este lunes, 28 de abril de 2025, se ha producido un apagón masivo en España. Desde las 12:30 del mediodía, los ciudadanos españoles no han tenido conexión a la red eléctrica. Esta situación ha afectado a todos los hogares y negocios del país, y el plató de 'Tu cara me suena' no ha sido una excepción.

La cantante Gisela, concursante de la duodécima edición del programa, se encontraba ensayando cuando sucedió el apagón. El plató quedó completamente a oscuras, obligando a detener la producción y posterior grabación. Ahora, la artista ha explicado su experiencia a través de una videollamada en 'Y ahora Sonsoles'.

La exconcursante de 'Operación Triunfo' ha contado que: "Sí, sí, justo estaba ensayando yo, además, mi tema, que no voy a decir cuál es, mi tema, y estaba cantando y de repente se han ido todas las luces del plató, o sea, todo absolutamente a oscuras y obviamente hemos tenido que parar", explicaba a Sonsoles Ónega.

La catalana ha tenido que desplazarse para poder hablar con el programa de Antena 3. En su domicilio, todavía no disponía de conexión wifi, por lo que ha tenido que moverse hasta la biblioteca de su pueblo.

Además, ha revelado que el apagón también afectó a otros miembros del concurso y del equipo de producción. "Muchos compañeros se han quedado atrapados en el AVE, en los transportes públicos".

De hecho, Atresmedia ha tenido que tomar medidas excepcionales por la situación: "Hemos aplazado la grabación de la gala para la semana que viene". En estos momentos, sus compañeros y ella están a la espera de novedades.

"Ahora estoy aquí en la biblioteca de mi pueblo, porque no tengo en casa wifi, así que me he acercado aquí a, bueno, pues hablar con vosotros y nada, a ver cositas de trabajo, a ver si mañana tenemos que volver al plató o no, bueno", contaba la vocalista.

Gisela ha descrito la situación "bastante caótica", ya que su municipio atraviesa todavía dificultades en la comunicación: "Aquí estamos totalmente incomunicados, al menos en mi pueblo, se ve que algunas por aquí en la zona dicen que ya esta restableciéndose, pero aquí todavía nada, nada de nada, así que, bueno", terminaba diciendo.