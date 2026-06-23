Giro total en la vida de una joven de 30 años: se compró una casa por 6.000 euros y vive sola en el monte

María García, una joven de 30 años, decidió dar un cambio radical a su vida y dejar atrás la rutina de la ciudad de Oviedo para instalarse sola en plena naturaleza. Hace seis años compró una casa abandonada en el monte por 6.000 euros, y desde entonces la ha ido rehabilitando con sus propias manos hasta convertirla en su hogar.

Un cambio en plena crisis

La historia de María comenzó durante la pandemia, cuando vio una vivienda en ruinas rodeada de maleza y decidió aprovechar la oportunidad. Tras hablar con el propietario, llegó rápidamente a un acuerdo y cerró la compra por una cantidad que ella misma consideró simbólica y asumible para afrontar la reforma.

Lo que para muchos habría sido un problema, para ella fue el inicio de una nueva forma de vida. Desde entonces vive sola en el monte, alejada del ruido, el estrés y la dependencia de la ciudad. La casa no tenía ni luz ni agua cuando la adquirió, así que la rehabilitación ha sido un proceso largo, artesanal y completamente personal.

Una casa en plena naturaleza / Libre

María cuenta que en ese entorno no hay apenas dónde gastar dinero, porque su vida es mucho más sencilla y autosuficiente que antes. La joven no tenía experiencia previa en albañilería ni en restauración, pero aprendió poco a poco a reconstruir la vivienda piedra a piedra.

Una casa levantada con esfuerzo

La reforma se ha convertido en una forma de vida y en una especie de proyecto vital más que inmobiliario. Su objetivo no era solo tener una casa barata, sino construir un espacio propio en el que pudiera vivir con tranquilidad y libertad, y parece que lo ha conseguido en este tiempo de seis años.

Uno de los mensajes que más repite María es que ha cambiado la lógica con la que medía su vida. Ahora, en lugar de ver el dinero como principal referencia, dice sentirse rica en tiempo. Esa idea resume bien su filosofía: ha renunciado al ritmo acelerado de la ciudad para ganar calma, autonomía y una vida más simple.

Una forma diferente de entender la vida y de comprender nuestra sociedad actual, repleta de ruido y de problemas de vivienda muy graves para los jóvenes. María ha conseguido encontrar una estupenda solución.