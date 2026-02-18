Giro en el tiempo: la AEMET avisa del anticiclón y dorsal que se viene

El viento ha sido el protagonista en Catalunya durante las últimas semanas. Las borrascas se han apoderado del cielo de nuestras calles, aunque la AEMET ya informa de un cambio de tendencia.

Este flujo continuo de frentes ha provocado lluvias frecuentes y obliga a mantenerse alerta. Los próximos días podrían traer un nuevo cambio de patrón que influya notablemente en la evolución de la semana.

Los expertos vigilan de cerca la evolución del tiempo, ya que se prevén variaciones repentinas que podrían sorprender a más de uno. Nos encontramos en un periodo en el que la atmósfera muestra un comportamiento inestable y cualquier alteración puede marcar la diferencia.

La llegada del anticiclón, acompañado de la dorsal en altura, supone el fin de la inestabilidad generalizada en España. Con ello, los cielos estarán en términos generales más despejados, y el sol se dejará ver bastante más.

Llega la estabilidad

Se espera un viraje significativo en las condiciones atmosféricas, algo poco habitual que podría definir el carácter de las jornadas venideras. Este giro podría traducirse en novedades importantes tras un periodo dominado por precipitaciones y fenómenos adversos.

Tras varios episodios de tormentas, nevadas destacables y fuertes rachas de viento, el escenario podría modificarse con un ascenso térmico progresivo. Esta subida de temperaturas contrastaría con el ambiente invernal reciente y supondría un respiro temporal en algunas zonas.

Durante los primeros días de la semana se ha percibido cierta tranquilidad relativa, aunque los meteorólogos advierten que no conviene confiarse. Un frente recorrerá la Península de oeste a este, dejando cielos nubosos en amplias áreas y precipitaciones especialmente en el noroeste y la franja cantábrica.

Además, el viento soplará con moderación en buena parte del territorio, alcanzando intervalos fuertes en áreas del norte y del litoral. Las rachas podrían intensificarse en puntos elevados y extenderse hacia el este a medida que avance la jornada. Por ello, las alertas seguirán activas en distintas comunidades ante precipitaciones intensas y episodios de viento muy fuerte.