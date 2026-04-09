Giro en la situación de una trabajadora: pidió la baja por ansiedad y acabó despedida tras lo que hizo

Si crees que estando de baja por ansiedad tu empresa no puede despedirte, debes andarte con ojo. Sobre todo si fuera del trabajo realizas alguna actividad que puede provocar que tu empresa empiece a sospechar de tu situación.

El caso de la trabajadora que estaba de baja y fue despedida

Este es el escenario que se ha encontrado una trabajadora que había estado ejerciendo de técnica de farmacia desde 2007. Pero una salida hacia los Picos de Europa para hacer senderismo acabó derivando en un despido ratificado por la ley.

La trabajadora en cuestión ya había sido despedida en una primera ocasión tiempo atrás, una decisión que eventualmente fue revertida. Pero este pasado diciembre pidió la baja por ansiedad... y ahí es cuando la empresa estuvo más atenta que nunca.

Desde ese entonces, la trabajadora tomó parte de un curso de senderismo y montañismo, realizando actividad física constante por la montaña. Además, viajó en furgoneta y estuvo alojada en la misma durante el transcurso de la actividad.

Un ejemplo de una carta de despido / Google

El problema derivó de que la empresa contrató a un detective privado para que espiara a la trabajadora, y este determinó que estaba realizando una serie de actividades que en ningún caso eran compatibles con la justificación de su baja por ansiedad.

Ante este escenario, el caso acabó llegando a los tribunales y el juzgado se puso del lado de la empresa: el despido era procedente y la principal razón que se dio es que la trabajadora llevó a cabo un 'abuso de buena fe' de la empresa.

El punto clave del caso es que no se pueden realizar actividades que contradigan la situación médica de la baja en cuestión. En el caso de esta empleada, su baja por ansiedad chocaba con el hecho de que hubiera tomado parte de una ruta de senderismo.

Así que ya sabes, en caso de que tengas una baja o estés pensando en pedir una, es verdaderamente importante que consideres qué actividades son compatibles con la misma. De lo contrario, podrías encontrarte un despido procedente del que poco podrás reclamar.