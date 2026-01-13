Giro meteorológico en Cataluña: Meteocat anuncia una subida de las temperaturas

Cataluña afronta este martes una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y la ausencia total de precipitaciones, según la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Después de varios días condicionados por la lluvia y el viento, el tiempo da una tregua y permite disfrutar de un ambiente mucho más tranquilo en todo el territorio.

El día, este martes 13 de enero de 2026, ha comenzado con cielos poco nubosos o parcialmente cubiertos por la presencia de nubes altas, inicialmente poco compactas. No obstante, Meteocat indica que estas nubes aumentarán progresivamente a partir del mediodía, dejando un cielo con aspecto tapado en el conjunto de Cataluña. Aun así, no se espera que esta nubosidad tenga consecuencias en forma de lluvia.

Al mismo tiempo, durante las primeras horas del día y de nuevo al final de la jornada, se registrarán intervalos de nubes bajas en puntos del litoral y prelitoral central y sur, así como en la depresión Central, donde el cielo se mantendrá entre medio y muy nuboso durante buena parte del día.

Lo importante de todo ello es que la previsión descarta por ahora cualquier episodio de precipitación, algo notorio viniendo de semanas muy lluviosas y marcadas por el frío y la nieve.

El mayor cambio lo encontraremos a las temperaturas: Meteocat señala un ligero ascenso de las mínimas, que puede ser localmente moderado, especialmente en el cuadrante noreste.

Este aumento suavizará el ambiente a primera hora, dejando atrás el frío más acusado de días anteriores. Las temperaturas máximas también subirán, con incrementos mucho más notables en el litoral, el prelitoral y la depresión Central.

Respecto al viento, será flojo y de dirección variable al inicio y al final del día, con presencia de terral débil en el litoral. Durante las horas centrales, dominará el viento de componente sur, con rachas que pueden ser puntualmente fuertes en la mitad norte del litoral.