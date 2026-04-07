Giro en la jubilación a partir de 2026: así quedan las edades en cuanto a ordinaria, anticipada voluntaria e involuntaria

En los últimos años, el Gobierno ha intentado lanzar distintas medidas con el objetivo de luchar contra el envejecimiento de la población y garantizar así el actual sistema de pensiones de la Seguridad Social.

Y, si bien es cierto que todas ellas se propusieron de cara a evitar un aumento en la edad necesaria para la jubilación, esto último era algo inevitable que, además, se ha terminado materializando este mismo año 2026.

En este mismo sentido, la Ley 27/2011 establece que, a partir de este año, solo aquellas personas que tengan al menos 38 años y 3 meses cotizados podrán jubilarse a los 65 años. En caso contrario, esta quedaría fijada a los 66 años y 10 meses.

No obstante, hay que tener en cuenta que los cambios en la Ley mencionada anteriormente establecen que este incremento en la edad de jubilación será progresivo: a partir del próximo año 2027, ascenderá a los 67 años.

En cuanto a al jubilación anticipada, la Seguridad Social establece que las solicitudes se podrán enviar con el objetivo de adelantar la jubilación hasta un máximo de 2 años en el caso de la voluntaria. Por otro lado, para la involuntaria serán 4 años.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que aquellas personas que soliciten la jubilación anticipada podrían recibir una penalización en sus respectivas pensiones. Por ello, muchos expertos desaconsejan llevar a cabo este tipo de movimientos, salvo en circunstancias extremadamente necesarias.

Sobre todo, porque esta reducción en la cantidad percibida de las pensiones se irá acumulando con el paso de los meses, haciendo que la persona experimente un castigo aún más remarcable con el paso de los años.

Por lo demás, aún está por ver qué otros cambios se implementarán por parte de la Seguridad Social con respecto a las edades de jubilación, pero todo apunta a que la situación no se revertirá al menos a medio plazo.