¡Giro inesperado! Shakira gana el juicio y Hacienda tendrá que devolverle 60 millones de euros

Shakira ha ganado el último procedimiento judicial que tenía abierto en España frente a la Agencia Tributaria, en un caso relacionado con su situación fiscal en 2011. Hacienda defendía que la cantante debía ser considerada residente fiscal en España durante ese año, lo que la obligaría a tributar en el país por todos sus ingresos a nivel mundial. A partir de esa interpretación, le reclamaban más de 60 millones de euros entre impuestos, sanciones e intereses.

El punto clave del caso era decidir si en 2011 la cantante había pasado en España más de 183 días, que es el mínimo que establece la ley para ser considerada residente fiscal. La defensa de la artista siempre sostuvo que ese año estuvo centrado en su carrera internacional, con una agenda de conciertos muy intensa por todo el mundo y sin una residencia estable en España.

De hecho, durante ese periodo, Shakira realizó una gira mundial con más de un centenar de actuaciones en decenas de países. Su equipo legal insistía en que no tenía vivienda en España en ese momento ni su centro de intereses personales o profesionales estaba fijado en el país, por lo que no se cumplían las condiciones para que Hacienda la considerara residente.

Ahora la decisión la ha tomado la Audiencia Nacional, que concluye que la Agencia Tributaria no ha podido demostrar que la cantante permaneciera en España el tiempo suficiente como para cumplir ese requisito legal. El tribunal también descarta el uso de las llamadas "ausencias esporádicas" para intentar justificar que sí alcanzaba el mínimo de días exigido.

Además, la sentencia señala que tampoco se ha probado que Shakira tuviera en España el centro principal de sus actividades económicas. Según el fallo, su estructura empresarial y el desarrollo de su carrera estaban situados fuera del país, lo que refuerza la anulación de la sanción.

Shakira, en un concierto / EFE

Como consecuencia, el tribunal anula la decisión de Hacienda y ordena la devolución de las cantidades que habían sido retenidas durante el proceso, que rondan los 60 millones de euros, junto con los intereses generados y los gastos asociados al procedimiento.

La cantante ha difundido un comunicado en el que celebra el cierre del caso y afirma que no existía ninguna obligación de tributar en España en ese ejercicio: "Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto. Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes".

En ese mismo comunicado, añade: "Mi mayor deseo es que este fallo sea un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria".