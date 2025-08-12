VIVIENDA
Giro en las hipotecas: ya en vigor la nueva norma que hará que miles de inmuebles bajen de precio
El Ministerio de Economía actualiza por primera vez en dos décadas las reglas para tasar viviendas y locales
El mercado inmobiliario español se prepara para un cambio significativo que podría alterar el valor de miles de viviendas y locales. El Ministerio de Economía ha aprobado una nueva orden sobre las normas de valoración de inmuebles, sustituyendo la que estaba en vigor desde 2003. La medida, publicada en el BOE el pasado jueves 7 de agosto, entrará en vigor este martes 12.
El objetivo de esta actualización es ampliar los criterios que se utilizan para tasar un inmueble. Hasta ahora, factores como la ubicación, el tamaño o el estado de conservación eran determinantes en la valoración. Con la nueva normativa, también se tendrán en cuenta elementos relacionados con la eficiencia energética, la huella ambiental y los riesgos climáticos de la zona donde se ubique la propiedad.
Esto implica que, en casos concretos, un inmueble bien situado y de gran tamaño podría perder valor si presenta un elevado consumo energético, un uso excesivo de agua o si se encuentra en una zona expuesta a fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas, incendios o inundaciones. Estos criterios, inexistentes en las tasaciones anteriores, ahora serán determinantes.
La medida no solo afecta a la compraventa de inmuebles, sino también al sector asegurador. A partir de ahora, las compañías de seguros podrán tener en cuenta la eficiencia energética y los riesgos climáticos antes de ofrecer una póliza o calcular la prima. Por ejemplo, si una vivienda está ubicada en un área con riesgo de inundaciones, la cobertura podría encarecerse.
¿Bajada de precios?
Según el Ministerio de Economía, esta actualización normativa busca incentivar la construcción y el mantenimiento de edificios más sostenibles, así como reflejar de forma más realista el valor de una propiedad en función de sus características y su entorno. Esto, en la práctica, podría generar una reducción en el precio de mercado de inmuebles poco eficientes o situados en zonas de riesgo.
El CCE: obligatorio
En cualquier tasación de un inmueble ya construido, el nuevo reglamento exige que se incluya el Certificado de Eficiencia Energética (CEE). Este documento detalla el consumo energético de la vivienda y su impacto ambiental, y será una pieza clave en la nueva forma de evaluar propiedades.
Las sociedades de tasación, sin embargo, no estarán obligadas a emitir el certificado por sí mismas. Solo deberán incorporarlo al informe de tasación en caso de que el propietario lo facilite. Este cambio implica que los dueños que quieran vender o asegurar su inmueble tendrán que asegurarse de disponer del CEE para no ver limitada la valoración o las opciones de contratación.
Con este giro normativo, el sector inmobiliario español se enfrenta a un nuevo escenario donde la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático no solo serán una cuestión medioambiental, sino también económica. Propietarios, compradores y aseguradoras deberán adaptarse a unas reglas de juego en las que la eficiencia energética y la resiliencia ante riesgos climáticos serán protagonistas.
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Alegría para los inquilinos: La ley permite prolongar el contrato de alquiler aunque el propietario quiera terminarlo
- El mote que usan los ingleses para mofarse de los españoles que pocos conocen: Así es su 'guiri
- La Guardia Civil comienza a extremar la vigilancia en los atascos y ya multa a los coches sin saberlo: adiós a esto tan común
- Así es Cesc Fàbregas en la intimidad: El 'flechazo' con su mujer, hijos e inversiones del entrenador del Como 1907, rival del Barça en el Gamper
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Oriol Canals: 'Flipé mucho cuando vi que esa foto de Messi y Lamine era nuestra