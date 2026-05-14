Giro de 180 grados en el 'crimen de la Guardia Urbana': Rosa Peral se queda sin abogada

El crimen de la Guardia Urbana, cometido la noche del 1 de mayo de 2017, se ha convertido en uno de los homicidios más sonados en los últimos años, debido al triángulo amoroso, al calcinamiento del cuerpo de la víctima y al hecho de que todos los implicados eran agentes de policía.

Rosa Peral fue condenada a 25 años de prisión por asesinar a Pedro Rodríguez, agente de la Guardia Urbana y su pareja. No fue la única implicada en el crimen, ya que Albert López, su amante, también fue condenado a 20 años de cárcel.

La exagente ingresó en prisión en 2017, y desde entonces ha generado varios conflictos, además de protagonizar distintos episodios de tensión dentro del sistema penitenciario. A lo largo de estos años ha sido trasladada en varias ocasiones de centro penitenciario, y hace dos semanas volvió a ser reubicada nuevamente, esta vez a Brians 1.

Rosa Peral y Albert López / s

Ahora, la situación ha dado un giro, y es que la abogada que llevaba el caso ha renunciado a la defensa de Rosa Peral tras casi tres años representándola en distintos procedimientos judiciales.

En una entrevista concedida a 'El Debate', la letrada ha explicado que la decisión se debe a un desgaste en la relación profesional: "Cuando sientes que no estás en el mismo plano que tu cliente... Creo que la culpa ha sido mía, por no haberle transmitido las prioridades que tenía y porque nuestra vida diaria, jurídicamente hablando, es muy diferente. Ha llegado un momento en el que he visto que no teníamos las mismas prioridades".

A pesar de su renuncia, González ha defendido la necesidad de una revisión del caso y ha cuestionado la condena, insistiendo en que el procedimiento estuvo condicionado por la presión mediática: "Estoy convencida de que Rosa necesita una revisión del caso porque la sentencia no hay por donde agarrarla y el proceso ya se sentenció mediáticamente antes de llegar a la sala de juicio".

La abogada también ha denunciado lo que considera un tratamiento desigual entre los condenados del caso y el impacto del relato mediático: "Ha existido un linchamiento mediático porque era una mujer. Él no existe porque es hombre. Esa es la injusticia que yo también quería defender".

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La letrada ha restado importancia al impacto de la presión mediática en su decisión de apartarse del caso y ha afirmado que la relación con su clienta era ya insostenible: "Supongo que las sensaciones son compartidas. Espero que alguien pueda llevar el caso porque es un tema interesante. Yo le deseo todo lo mejor".