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Giro en el 'crimen de la Guardia Urbana': nuevo traslado inesperado de Rosa Peral a otra prisión

La exagente fue condenada a 25 años de prisión

La condenada por el crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral.

La condenada por el crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral. / EFE

Andrea Riera

Andrea Riera

El crimen de la Guardia Urbana, cometido la noche del 1 de mayo de 2017, se ha convertido en uno de los homicidios más sonados en los últimos años, debido al triángulo amoroso, al calcinamiento del cuerpo de la víctima y al hecho de que todos los implicados eran agentes de policía.

Rosa Peral fue condenada a 25 años de prisión por asesinar a Pedro Rodríguez, agente de la Guardia Urbana y su pareja. No fue la única implicada en el crimen, ya que Albert López, su amante, también fue condenado a 20 años de cárcel.

La exagente ingresó en prisión en 2017, y desde entonces ha generado varios conflictos. A los pocos meses de ingresar en Wad-Ras, una cárcel solo para mujeres, trató de agredir a la directora del centro, lo que motivó su traslado a Brians 1.

Tras ese episodio, permaneció durante un tiempo bajo un régimen más controlado en el centro penitenciario de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). Meses después regresó a Wad-Ras, aunque posteriormente volvió a Brians, donde fue nuevamente expulsada por motivos regimentales y trasladada a la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona).

Ahora, Rosa Peral ha sido trasladada de nuevo a Brians 1. Según han explicado fuentes penitenciarias a '20minutos', el traslado se ha realizado para "garantizar la seguridad de los funcionarios de Mas d'Enric", ya que la actitud de la interna con los trabajadores es "compleja".

Estas mismas fuentes han declarado a 'EL ESPAÑOL' que el motivo podría estar relacionado con un supuesto plan para agredir a una funcionaria: "Tiene una personalidad muy manipuladora y cuando encuentra a alguien con una personalidad débil se aprovecha de ella".

Sin embargo, Núria González, abogada de la exagente, ha desmentido esta versión al medio citado: "No tengo mucha información. No hay ningún tipo de resolución ni de expediente administrativo. Se la llevaron. Se lo dijeron por la mañana y a mediodía ya estaba en Brians".

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No obstante, las mismas fuentes han señalado que este tipo de traslados también puede producirse sin previo aviso cuando existe una investigación en curso: "También es habitual que no se avise a una interna de algo que está en proceso de investigación. Se puede hacer un traslado de un proceso que está en investigación primando la seguridad del centro y de sus trabajadores".

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