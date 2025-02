Giro de 180 grados en la relación de Gerard Piqué y Clara Chía: la pareja estaría atravesando una crisis tras la mudanza a Miami

En junio de 2022, Gerard Piqué y Shakira se separaron tras doce años de relación y dos hijos en común: Milan y Sasha. Tras esto, en abril de 2023, la artista y sus hijos dejaron Barcelona para empezar una nueva vida en Miami, mientras que el empresario rehizo su estado sentimental con Clara Chía.

Aunque parecía que la relación estaba muy afianzada, hace unos días que el exfutbolista decidió mudarse a Miami para estar junto a sus hijos mientras la artista está de gira por el mundo con 'Las mujeres ya no lloran World Tour'.

Según anunciaron en 'Vanitatis', Gerard Piqué se ha instalado en una especie de hotel/residencia de larga estancia ubicada en un rascacielos en la ciudad en Florida mientras Shakira lleva a cabo su tour en diferentes países de Sudamérica entre febrero y finales de marzo, y en Estados Unidos, desde mitad de mayo a finales de junio.

Esta decisión podría haber afectado seriamente a Clara Chía, y es que la pareja se enfrenta a un gran desafío debido a la distancia física. No solamente eso, y es que Álex Rodríguez ha detallado en 'Fiesta' que la joven no tiene relación con los niños: "Por lo que yo he podido saber, son los pequeños los que no querrían pasar tiempo con Clara Chía. Por eso, cuando los niños fueron en Acción de Gracias a España, allí no convivieron con Clara y ahora que el papá ha viajado a Estados Unidos, Clara se ha mantenido en España".

Además, el periodista afincado en Miami ha asegurado que Clara está viviendo unos días complicados: "Estos días hemos visto imágenes de ella en la que se le ve caminando cabizbaja e imagino que esta situación de tener que estar lejos de su pareja no debe gustarle nada".