Giro de 180 grados: la organización de 'Supervivientes' cambia su plan de ruta de manera radical

No se cumple ni una semana del estreno de la nueva edición de 'Supervivientes' y ya ha habido el primer imprevisto para la organización de Telecinco. Los concursantes, que se encuentran en Honduras, han sido evacuados de la isla por un fuerte temporal. Asimismo, la situación meteorológica ha puesto en peligro los acontecimientos que se iban a llevar a cabo esta noche.

La cadena de televisión estaba preparando juntar a los dos nuevos concursantes del reality de supervivencia, Manuel y Anita, con Montoya, pero debido a las intensas lluvias puede ser que se suspenda hasta nuevo aviso. La idea de 'Supervivientes' era juntar ya a los tres exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' en los Cayos Cochinos, pero los telespectadores tendrán que esperar.

Así lo ha desvelado el colaborador Frank Blanco en el programa de 'TardeAR': "Al parecer en la isla hay viento, lluvia, un temporal terrible, no han podido ni dormir". También, en el formato de Telecinco han admitido que "ha sido una de las noches más infernales que han vivido los supervivientes de todas las ediciones".

"Es muchísimo peor una tormenta en la isla cuando no tienes hacia donde ir que incluso el no comer", han asegurado desde el programa, El colaborador Blanco ha señalado que "es lluvia sin parar. Llevan así horas y en estos momentos Cayos Cochinos está aislado. No pueden ni llegar a las barcas. La situación es crítica. Sin dormir toda la noche. Lo están pasando mal".

Después de escuchar la situación que están viviendo los concursantes, han confirmado que a pesar de que la situación es crítica, el programa ha pedido calma: "No preocupemos a los familiares. La cuestión es que se están viviendo horas difíciles pero los concursantes están bien".