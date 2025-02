Giro de 180 grados para Frank Cuesta por sus problemas con Yuyee: "Puedo ir a la cárcel"

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa. Además, hace unos años que creó un santuario de animales en Tailandia en el que cuida y rescata algunas especies.

Este lugar estuvo en peligro hace unos meses, y es que Yuyee, la exmujer del naturalista, le demandó y le exigía 225.000 euros si quería hacerse con los terrenos. Tras varios intentos de acuerdo y un posible abandono, finalmente, el extenista se quedó con el Santuario Libertad.

Ahora, Cuesta ha compartido un vídeo en el que explica que Yuyee ha interpuesto "tres querellas criminales" en las que se piden cárcel, deportación y dinero: "No se ha puesto para ganar algo, ha sido para destruirme a mí, al santuario y como daño colateral hacerle daño a Zorro".

El herpetólogo ha asegurado que todo empezó a fraguar el 13 de noviembre, cuando acudieron de inmigración y policías. La primera denuncia de su exmujer es que Frank ha hecho "una campaña contra ella" y ha provocado que su imagen se haya deteriorado: "Que he destrozado su imagen pública y que no consigue los trabajos que quiere".

La segunda querella sería por un supuesto delito fiscal, por la forma de conseguir el dinero para comprar el santuario. Según detalla Yuyee, el naturalista no tiene permiso de trabajo en Tailandia para la red social Quick.

Por último, su exmujer detalla que el naturalista "abusa de los animales" en sus vídeos, que no están cuidados y que están en mal estado: "Puedo ir a la cárcel, me pueden deportar y además pueden ponerme una multa gorda. Hablé con un abogado y me dijo que ya me podía ir de Tailandia antes de que empezara el proceso porque me iban a empapelar".

Frank ha asegurado que lo peor es que Yuyee está haciendo daño a sus hijos: "El dueño de las tierras es Zorro. Si a mí me condenan, condenan a Zorro, porque él es el que me está dejando cometer aquí delitos, según su madre, con lo cual es cómplice (...) Seguramente pierda alguno de los casos, o los tres, y puedo pasar uno o dos años en la cárcel, pero Zorro se va a llevar alguna".

El herpetólogo está muy dolido y tendrá que acudir al juzgado el próximo 6 de marzo: "Yo soy el que mantiene a la familia y todo esto va a dañar a muchos seres humanos y no humanos. Es algo muy ruin, muy sucio y que no voy a perdonar jamás".