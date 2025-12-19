Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Giorgina Uzcategui rompe su silencio tras la denuncia de Ilia Topuria: "Existe un procedimiento judicial en curso que implica a un menor"

El luchador emitió un comunicado esta semana en el que aseguraba ser víctima de una presunta extorsión

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui, tras el combate ante Oliveira

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui, tras el combate ante Oliveira / INSTAGRAM

Andrea Riera

Andrea Riera

En las últimas semanas, el nombre de Ilia Topuria ha estado rodeado de diferentes rumores a raíz de una denuncia vinculada a su vida personal y a su relación con Giorgina Uzcategui. La situación ha generado un notable revuelo mediático, ya que han circulado muchas versiones.

El pasado lunes, el deportista decidió romper su silencio para aclarar públicamente lo que estaba ocurriendo y emitió un comunicado. En este, confirmó que se ha separado de la madre de su hija, reconoció que está atravesando un momento personal complicado y que está siendo víctima de una presunta extorsión.

Según su versión, habría sufrido presiones y amenazas basadas en acusaciones falsas que, asegura, buscaban obtener dinero a cambio de no hacerse públicas: "Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos. Todos ellos están perfectamente documentados y están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente", reza el comunicado.

'El Matador' señaló que había intentado proteger a sus hijos manteniéndose en silencio, pero ha decidido dar un paso al frente: "He intentado mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo".

Ahora, 'El Mundo' ha publicado un comunicado firmado por Cristina Corell Cortina, abogada de la expareja de Topuria, en el que asegura que "existe un procedimiento judicial en curso, de carácter estrictamente privado y familiar, que afecta de manera directa a un menor de edad".

En el mismo comunicado se explica el motivo del silencio de Giorgina y se pide prudencia: "Por este motivo, la Sra. Uzcategui ha optado expresamente por no realizar manifestaciones públicas y por canalizar esta situación desde el máximo respeto al procedimiento y a la intimidad de las partes implicadas".

Finalmente, la letrada lanza una petición clara a los medios de comunicación. "Solicitamos que eviten alimentar especulaciones o juicios paralelos, y que actúen con la prudencia y responsabilidad que exige la existencia de actuaciones judiciales en curso", concluyendo que no se harán más declaraciones fuera del ámbito judicial.

Giorgina Uzcategui rompe su silencio tras la denuncia de Ilia Topuria: "Existe un procedimiento judicial en curso que implica a un menor"

