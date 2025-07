Giorgina Uzcategui, mujer de Ilia Topuria, se confiesa en su primera entrevista: "No hay jerarquías"

Giorgina Uzcategui no solo es la mujer que acompaña a Ilia Topuria, flamante campeón de peso ligero de la UFC. Es, también, la mente que organiza su entorno profesional y personal. En su primera entrevista pública, concedida a La Otra Crónica, esta empresaria venezolana afincada en Madrid revela los valores, la fe y la visión que la sostienen detrás del imparable ascenso del luchador.

"Vivir con Ilia es convivir con una fuerza imparable, pero también con una entrega total", resume Giorgina, CEO de Future & Energy y Future Alkaline Water. Su experiencia como empresaria especializada en sostenibilidad y energías renovables la ha convertido en una figura influyente dentro y fuera del octágono. Desde Miami hasta Londres, pasando por Boston, donde cursó un postgrado en Administración de Empresas, ha sabido construir un discurso coherente: "Los negocios deben resolver problemas reales".

La victoria de Topuria el pasado 29 de junio, al vencer a Charles Oliveira en apenas tres minutos, fue para Giorgina un momento de gratitud, pero también de tensión. "Confío plenamente en Ilia, pero soy consciente del riesgo físico y emocional que asume cada vez que sube al octágono", admite. Esa mezcla de amor, respeto y preparación define su vínculo: "Nos organizamos como un equipo. No hay jerarquías en nuestra relación".

Juntos gestionan una marca personal con propósito. “Ilia se ha convertido en un referente para la nueva generación. Solo trabajamos con marcas en las que creemos. La integridad no es negociable”, afirma. Ella coordina los equipos legal, deportivo y de comunicación. “Nuestro propósito no es crecer por crecer, sino generar impacto”.

Nacida en Venezuela, Giorgina creció rodeada de diversidad cultural y estudió en un colegio italiano. Habla español, inglés e italiano, y recuerda con cariño su infancia: "Mis padres me ofrecieron un entorno lleno de amor. Me sentí profundamente querida y afortunada". Después emigró a EE.UU., donde se forjó como profesional: "Estados Unidos me enseñó que el origen no determina tus posibilidades".

En 2024, la pareja tuvo su primera hija en común, y viven todos juntos en Madrid. "Tener una hija cambió todo. El mundo adquirió un nuevo significado", reconoce emocionada. Topuria ya era padre de un niño de seis años. En casa, dice, todo gira en torno al amor como motor: "A Dios, a uno mismo y a los demás. Enseñamos con el ejemplo".

Su relación comenzó una noche de diciembre. "Fue como reconocernos, como si algo ya estuviera escrito", recuerda. Hoy están casados por lo civil y por la iglesia. "Fue una ceremonia sencilla, pero llena de sentido. Lo más importante era empezar con orden, compromiso y propósito".

Giorgina no se define como religiosa, pero sí como creyente. "Conocer a Dios me da sabiduría, paz y certeza", asegura. La fe es parte de su brújula vital, y lo mismo aplica a su mirada profesional. “Cada decisión debe tener sentido y aportar valor real".

En sus redes sociales, se muestra cercana a los caballos, una pasión que arrastra desde niña. "La conexión con el animal, la sensación de libertad...". Aunque hoy el tiempo lo ocupa casi todo su proyecto de vida con Ilia, sueñan con seguir creando momentos extraordinarios juntos.

"España es donde nació nuestra hija y donde formé un hogar con el amor de mi vida", concluye. Una vida tejida entre octágonos, empresas y valores compartidos. Y siempre con una misma convicción: que todo tiene sentido cuando se construye desde el propósito.