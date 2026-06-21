Giorgina Uzcategui (30 años), exmujer de Topuria, desvela el motivo de la ruptura: "A veces pensamos que amar es quedarse a cualquier costo; el acto más difícil es dar un paso atrás"

No ha sido una semana nada fácil para Ilia Topuria después de caer derrotado ante Justin Gaethje, en el combate organizado por la UFC, que se celebró en la Casa Blanca, concretamente en el South Laen. El luchador hispanogeorgiano estaba convencido de que iba a seguir con el invicto, pero el peleador estadounidense frenó en seco su racha tras derrotarlo por TKO al término del cuarto asalto.

'El Matador' no se subía al octágono desde el 29 de junio de 2025, cuando se vio las caras contra Charles Oliveira. Estuvo tanto tiempo apartado por problemas con su expareja, Giorgina Uzcategui, debido a que ella lo denunció por presuntos malos tratos, lo que él contrarrestó con una denuncia por intento de extorsión y chantaje por parte de ella.

Después de la derrota ante Gaethje, la expareja del luchador estadounidense recibió multitud de críticas y decidió compartir un fragmento de un texto apostólico, que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia Topuria.

"Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. — Hechos 9:8. Tres días después, un discípulo llamado Ananías oró por él y recuperó la vista. En la tradición cristiana, esta ceguera suele interpretarse como algo más que una pérdida física de visión: simbolizaba que Saulo estaba 'ciego' espiritualmente y necesitaba detenerse para ver las cosas de una manera diferente antes de continuar su camino", decía el texto.

Estado físico actual de Ilia Topuria tras la UFC 250 Freedom en la Casa Blanca. / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

En una publicación, una seguidora le cuestionó: "¿Qué te costaba quedarte con él?". Ella no dudó en responder: "A veces pensamos que amar es quedarse a cualquier costo. Pero en ocasiones, el acto más difícil y más amoroso es dar un paso atrás y permitir que cada persona enfrente las consecuencias de sus propias decisiones".

Giorgina Uzcategui, expareja de Ilia Topuria / Twitter

Asimismo, siguió diciendo: "En el amor, lo que mejor podemos hacer es orar para que mediante su proceso se transformen en lo que Dios quiere, que son planes mejores de lo que podemos imaginar", debido a que "la salvación es personal".

La contestación de una seguidora fue: "Lo siento, solo que nunca lo había visto tan maltratado". Una declaración que no pasó desapercibida para ella, pues quiso dejar claro que "es doloroso y desgarrador".

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Por último, expresó que "a veces haríamos lo que fuera para que quienes amamos no atraviesen en dolor. Pero solo podemos acompañar, en amor desde al lado".