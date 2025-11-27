La ginecóloga Alexandra Henríquez alerta: el SOP se dispara entre adolescentes y chicas jóvenes

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) suele diagnosticarse más a menudo en mujeres adultas. No obstante, ahora la ginecóloga Alexandra Henríquez ha querido lanzar la alerta de que cada vez se encuentra más casos en mujeres jóvenes.

Así habla una ginecóloga experta del SOP

Acorde a la ginecóloga, existen dos vías principales por las cuales una mujer puede ser más propensa a padecer SOP: una de carácter biológico, y otra en la que el estilo de vida juega un papel clave para el desarrollo temprano del SOP.

Los síntomas más claros de un desarrollo temprano del SOP que Alexandra se encuentra en su consulta pasan muchas veces por una menstruación irregular; ciclos que se alargan durante más de 35 días o la ausencia completa de regla en todo un mes.

Por otro lado, aunque no siempre son una señal clara de SOP, también pueden ser pistas clave si la chica empieza a sufrir casos de acné o si le nace vello en zonas poco habituales. Por suerte, hay formas de actuar en contra de la posible aparición del SOP

Alexandra Henríquez destaca así que llevar un estilo de vida saludable hace mucho a la hora de evitar el SOP. En tal sentido, recomienda hacer ejercicio regularmente y llevar una alimentación equilibrada, lo que puede ayudar a regular las hormonas.

Dicho esto, la ginecóloga hace énfasis en que si los mencionados síntomas persisten excesivamente, es muy recomendable realizar una visita al ginecólogo. De esta forma, se puede ayudar a detectar un posible caso de SOP antes de que madure y tomar medidas con tal de prevenirlo.

Henríquez ha querido hablar del SOP públicamente para desmitificar la idea de que se trata de algo que solo puede afectar a las mujeres de cierta edad. Ahora es una realidad para las chicas jóvenes, y afortunadamente hay formas de afrontarlo.

¿Qué te parecen los comentarios de la ginecóloga Alexandra Henríquez? ¿Crees que es necesario que más expertas de su categoría hablen de forma tan clara y pública para tranquilizar a mujeres de todas las edades?