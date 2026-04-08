Ni gimnasio ni caminar una hora: María Casas lo tiene claro y recomienda este gesto cada 2 horas

Vivimos en un mundo en el que el tiempo escasea, pero esto no debe ser excusa para evitar mantenernos en forma, puesto que podemos arrepentirnos mucho cuando seamos mayores. Las largas jornadas laborales y el ritmo acelerado dificultan acudir al gimnasio o dedicar una hora diaria al ejercicio.

Ante esta realidad, la entrenadora personal María Casas propone un enfoque muy diferente. La clave de ella no está tanto en entrenamientos intensos como en integrar el movimiento en la rutina diaria.

Se trata de un concepto conocido como NEAT, una forma de actividad física no programada que incluye todos los movimientos que realizamos a lo largo de toda una jornada. Desde caminar hasta subir escaleras, todo suma y nada resta.

Según Casas, pequeños gestos repetidos pueden tener un enorme impacto en la salud. Y de hecho, asegura que hacer pausas activas durante la jornada es más efectivo que concentrar todo el ejercicio en un solo momento.

Entre sus recomendaciones, destaca una especialmente sencilla: hacer cada dos horas 10 sentadillas o 5 flexiones. Se tratan "snacks de movimiento" que ayudan a activar el cuerpo y a romper con el sedentarismo, sobre todo cuando estamos sentados todo el día ante la silla del trabajo.

Sentadillas en casa / Seva Levytskyi / Freepik.

Además, es un hábito que contribuye a mejorar la postura y a reducir la fatiga acumulada después de horas frente al ordenador. Cambiar de posición con frecuencia es fundamental para evitar molestias físicas, como dolores de cuello o espalda.

El movimiento constante también tiene beneficios mentales ya que son pequeñas pausas que permiten desconectar unos pocos minutos, mejorar la concentración y reducir el estrés diario.

Más allá de estas rutinas que recomienda Maria Casas, la experta recomienda aumentar la actividad diaria con hábitos como caminar más, utilizar las escaleras o movernos mientras estamos hablando por teléfono. Porque la clave está en mantenernos activos durante todo el día.