'GH DÚO' deja boquiabiertos salvando a los menos votados en la primera nominación

Las primeras nominaciones de 'GH DÚO' no han sido lo que muchos esperaban. Desde el pasado domingo, los espectadores han estado eligiendo al concursante que desean ver fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, durante la emisión del 'Límite 48 Horas' este martes, el reality decidió darle un giro inesperado: los dos menos votados no solo no abandonarán el concurso, sino que han sido salvados de la nominación.

El momento no estuvo exento de sorpresas. Entre los concursantes nominados, Ana Herminia lideraba con 9 puntos, mientras que Vanessa Bouza, Javi Mouzo y Romina Malaspina le seguían con 8 puntos cada uno. Por su parte, Álex Ghita terminó en la cuerda floja al ser nominado por los inmunes de la semana: Marieta Díaz, Manuel Cortés y Sergio Aguilera. Una estrategia que no dejó indiferente a nadie.

La noche comenzó con la presentación de los porcentajes ciegos, mostrando a un claro favorito para abandonar la casa con un abrumador 61% de los votos. Muy por detrás estaban el segundo con un 25%, mientras los restantes se repartían con un 9%, 4% y 1% respectivamente. Las emociones estaban a flor de piel cuando el programa cerró las líneas para anunciar el primer concursante salvado: Javi Mouzo. "Paz y amor", comentaba emocionado, dejando claro su alivio y lanzando un guiño a su compañera Aurah. Vanessa, por su parte, también celebró su salvación: "Estoy encantada, es mi bastón, ya lo sabéis".

Antes de finalizar la emisión, llegó el turno de salvar a otro de los nominados. En esta ocasión, la elegida fue Romina Malaspina, quien también se despidió de la temida nominación. Con esto, la tensión queda servida para los tres que aún permanecen en la cuerda floja: Ana Herminia, Álex Ghita y Vanessa Bouza. Las apuestas están al rojo vivo, pero todo apunta a que el menos votado podría ser Álex, especialmente por el apoyo de los seguidores de Adara Molinero, que no parecen tenerle mucha simpatía.

El próximo jueves, durante la gala, se conocerá finalmente quién será el primer expulsado de la edición. Mientras tanto, los espectadores seguirán votando y especulando sobre qué sucederá. Lo único seguro es que 'GH DÚO' no deja de sorprender y, con este movimiento, promete mantener a todos al borde del asiento.