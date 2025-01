'GH DUO' amaga con expulsar disciplinariamente a uno de sus concursantes

Una vez más, Gran Hermano se ha convertido en un formato que ha servido a modo de escaparate para actitudes intolerables e inconcebibles en televisión. En este caso, ha sido Sergio Aguilera el concursante de 'GH DUO 3' quien ha amenazado de forma grave a su compañero Álex Ghita tras una acalorada discusión. Si bien este comportamiento pudo haber sido objeto de expulsión disciplinaria, finalmente el programa tan solo le ha hecho una advertencia.

"La suerte que tienes es que estamos aquí tú y yo", empezó diciendo Sergio a Álex, quien sorprendido le preguntó: "¿qué quieres decirme, Sergio?". Ante esta cuestión, Sergio Aguilera perdió los papeles y amenazó: "pero ya nos veremos tú y yo sin cámaras, te pego un palizón que meas sangre".

Álex, consciente de la amenaza que había recibido de parte de Sergio, insistió: "¿qué has dicho? Repítelo". Una escena que no tardó mucho en viralizarse en redes sociales, razón por la cual la directiva de GH DUO 3 decidió tomar medidas:

"Tengo que ponerme serio en este momento porque debo comunicaros algo muy grave que ha ocurrido esta noche en el concurso y que no vamos a admitir. Hay actitudes que 'Gran Hermano' considera comportamientos de tolerancia cero y uno de vosotros ha cruzado estos límites hoy. Me refiero a ti, Sergio. Le has dicho a Álex algo inadmisible, vergonzoso y de muy mal gusto", empezó diciendo Ion Aramendi.

En ese momento, muchos esperábamos la expulsión disciplinaria ante una amenaza de tal gravedad, pero esto no ocurrió finalmente: "estas actitudes son totalmente impropias de 'Gran Hermano' y absolutamente inadmisibles. Con ellas tenemos tolerancia cero. Escuchadme todos porque esto es una primera llamada de atención, lo que llamaríamos una tarjeta amarilla. Quiere decir que no se puede volver a repetir, ni por parte de Sergio ni por parte de nadie porque supondrá la expulsión disciplinaria inmediata".