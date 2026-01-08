'GH Dúo 4': lista oficial con los ocho concursantes confirmados del reality

Este jueves, 8 de enero de 2026, se estrena una nueva edición de 'Gran Hermano Dúo' en Mediaset. La cuarta temporada del reality se estrenará a las 21:45 horas, en Telecinco, con una gran gala inaugural que reunirá al casting completo.

El concurso estará presentado por Jorge Javier Vázquez y Ion Aramendi desde el plató de Fuencarral. Por otro lado, los concursantes convivirán en la casa de Tres Cantos, recién estrenada en la vigésima edición de 'Gran Hermano'.

La versión de anónimos del famoso programa finalizó su emisión el pasado 18 de diciembre, tras solo 42 días de concurso y de forma prematura. El reality obtuvo los datos de audiencia más bajos de su historia, y ahora intentará resarcirse.

En este formato, los famosos participan por parejas o tríos, formando equipo entre sí. Como es habitual, Telecinco ha ido confirmando los concursantes de manera progresiva, a través de sus programas.

Anita Williams es una de las primeras confirmas. La catalana participará en el tercer reality de la cadena, tras 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'. En Honduras también estuvo Carmen Borrego, que se estrena en 'GH Dúo' después de que su hijo participara en la temporada anterior.

La actriz y modelo Cristina Piaget debuta en los realities, igual que Sonia Madoc, cantante y mitad de Sonia y Selena. También viene de la industria musical Mario Jefferson, ex concursante de 'Operación Triunfo' y 'Factor X'.

Raquel Salazar saltó a al fama en la segunda temporada de 'Los Gipsy Kings' y ahora probará suerte en el famoso concurso. Antonio Canales tendrá una nueva oportunidad tras su participación en 'Supervivientes', donde fue el primer expulsado.

La octava concursante confirmada es Belén Rodríguez, experta en realities y colaboradora habitual de las tertulias televisivas. Ahora, queda esperar a la primera emisión para conocer el resto de sorpresas.