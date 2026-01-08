Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atlético - Real MadridDónde ver Atlético - Real MadridAlineación Real MadridFinal Supercopa de EspañaJoan GarciaReal Madrid - MaccabiPaco BautistaPSG - MarsellaDónde ver PSG MarsellaBarça - Partizán horarioCopa ÁfricaDinero SupercopaMercado de Fichajes hoyCañizaresCruces Copa del ReyFechas octavos Copa del ReyAccidente Calleja DakarRival Barça CopaRival Madrid CopaCuadro Copa ÁfricaHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

TELEVISIÓN

'GH Dúo 4': lista oficial con los ocho concursantes confirmados del reality

El formato de Telecinco se estrena este jueves a las 21:45 horas presentado por Jorge Javier Vázquez

La lista de los concursantes oficiales de 'GH DÚO'

La lista de los concursantes oficiales de 'GH DÚO' / TELECINCO.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Este jueves, 8 de enero de 2026, se estrena una nueva edición de 'Gran Hermano Dúo' en Mediaset. La cuarta temporada del reality se estrenará a las 21:45 horas, en Telecinco, con una gran gala inaugural que reunirá al casting completo.

El concurso estará presentado por Jorge Javier Vázquez y Ion Aramendi desde el plató de Fuencarral. Por otro lado, los concursantes convivirán en la casa de Tres Cantos, recién estrenada en la vigésima edición de 'Gran Hermano'.

La versión de anónimos del famoso programa finalizó su emisión el pasado 18 de diciembre, tras solo 42 días de concurso y de forma prematura. El reality obtuvo los datos de audiencia más bajos de su historia, y ahora intentará resarcirse.

En este formato, los famosos participan por parejas o tríos, formando equipo entre sí. Como es habitual, Telecinco ha ido confirmando los concursantes de manera progresiva, a través de sus programas.

Anita Williams es una de las primeras confirmas. La catalana participará en el tercer reality de la cadena, tras 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'. En Honduras también estuvo Carmen Borrego, que se estrena en 'GH Dúo' después de que su hijo participara en la temporada anterior.

La actriz y modelo Cristina Piaget debuta en los realities, igual que Sonia Madoc, cantante y mitad de Sonia y Selena. También viene de la industria musical Mario Jefferson, ex concursante de 'Operación Triunfo' y 'Factor X'.

Raquel Salazar saltó a al fama en la segunda temporada de 'Los Gipsy Kings' y ahora probará suerte en el famoso concurso. Antonio Canales tendrá una nueva oportunidad tras su participación en 'Supervivientes', donde fue el primer expulsado.

Noticias relacionadas y más

La octava concursante confirmada es Belén Rodríguez, experta en realities y colaboradora habitual de las tertulias televisivas. Ahora, queda esperar a la primera emisión para conocer el resto de sorpresas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
  2. Kevin Keegan, exfutbolista y doble Balón de Oro, diagnosticado con cáncer a sus 74 años
  3. El curioso mensaje de la madre de Malcolm a João Cancelo antes de su regreso al Barça
  4. Confirmado por el BOE: así es la deducción que permite ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta
  5. Última hora de Sara Carbonero: Intervenida de urgencia y reposo en la UCI en las Canarias
  6. El contundente mensaje de Carlos Baute a Donald Trump tras capturar a Maduro
  7. Adiós a la jubilación tal como la conocías: estos son los cambios que entran en vigor en 2026
  8. Trump se mofa de las atletas trans y las mujeres deportistas: 'Dejan caer las cosas y salen del escenario llorando

'GH Dúo 4': lista oficial con los ocho concursantes confirmados del reality

'GH Dúo 4': lista oficial con los ocho concursantes confirmados del reality

De jugar con la selección francesa a recolectar ostras: así le ha cambiado la vida a este exfutbolista

De jugar con la selección francesa a recolectar ostras: así le ha cambiado la vida a este exfutbolista

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, jueves 8 de enero de 2026

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, jueves 8 de enero de 2026

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del jueves 8 de enero de 2026

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del jueves 8 de enero de 2026

Lotería Nacional hoy, jueves: comprobar resultados del sorteo del 8 de enero de 2026

Lotería Nacional hoy, jueves: comprobar resultados del sorteo del 8 de enero de 2026

El mercado inmobiliario afronta en 2026 una de sus mayores tensiones por la subida del alquiler

El mercado inmobiliario afronta en 2026 una de sus mayores tensiones por la subida del alquiler

¿Creciste en los 60 y 70? Entonces tienes estas fortalezas psicológicas que rara vez se ven en jóvenes

¿Creciste en los 60 y 70? Entonces tienes estas fortalezas psicológicas que rara vez se ven en jóvenes

Así quedan las pensiones tras la subida del IPC

Así quedan las pensiones tras la subida del IPC