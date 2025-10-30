FAMOSOS
El gesto más humano de Paul Scholes: abandona su carrera por su hijo con autismo
El comentarista abandona la televisión para cuidar de su hijo Aiden
Quien siga de cerca el fútbol inglés, sabe que Paul Scholes, después de ser una de las grandes leyendas del Manchester United, probó suerte en el mundo de la retransmisión deportiva como comentarista, obteniendo un enorme éxito en este campo y viviendo de ello desde hace muchos años.
Sin embargo, el exfutbolista inglés ha decidido dar un paso en su carrera como comentarista deportivo para centrarse en lo más importante para él en estos momentos: el cuidado de su hijo Aiden, diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA).
Ha sido el propio Scholes quien ha revelado la situación en una entrevista para el podcast Stick to Football. A sus 50 años, confiesa que su vida gira ahora completamente en torno a su hijo de tan solo 20: "todo lo que hago ahora orbita en torno a él. A veces trabajo en televisión, pero todo depende de él".
Por ejemplo, "la temporada pasada comentaba los partidos del Manchester United en la Europa League, pero los jueves por la noche me tocaba cuidar de él y se ponía muy nervioso".
La situación no ha sido nada fácil para Paul Scholes, quien recordó en esta charla los difíciles momentos por los que atravesó al recibir el diagnóstico cuando su hijo tenía tan solo 2 años y medio: "nunca había oído hablar del autismo hasta entonces".
En este sentido, quien fuese estrella del Manchester United asegura que "la primera vez que jugué después de saberlo, contra el Derby County, no quería estar allí. Ferguson me dejó fuera del once y no le conté a nadie lo que pasaba. Me costó semanas poder hablarlo".
Conocido por tener un carácter reservado dentro y fuera del campo, Paul Scholes admite no querer que la gente sienta compasión hacia él ni hacia su hijo: "mi gran preocupación es qué será de Aiden cuando yo ya no esté aquí".
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión
- La policía confisca el teléfono de Josep Martínez tras el accidente mortal, y baraja dos hipótesis posibles: 'Queda por ver si estaba enviando mensajes justo en el momento
- El estadio más alto del planeta: el Mundial 2034 apunta al cielo
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- La hija de Guti expone a su padre y destapa toda la verdad: 'No tengo que perdonar nada
- Gabriel Rufián no tiene piedad con Vinicius y se acuerda de su promesa dos días después del Clásico
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- La nueva casa de Lamine Yamal, antiguo hogar de Piqué y Shakira, bajó 3 millones de precio: Este es el motivo