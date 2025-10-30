El gesto más humano de Paul Scholes: abandona su carrera por su hijo con autismo

Quien siga de cerca el fútbol inglés, sabe que Paul Scholes, después de ser una de las grandes leyendas del Manchester United, probó suerte en el mundo de la retransmisión deportiva como comentarista, obteniendo un enorme éxito en este campo y viviendo de ello desde hace muchos años.

Sin embargo, el exfutbolista inglés ha decidido dar un paso en su carrera como comentarista deportivo para centrarse en lo más importante para él en estos momentos: el cuidado de su hijo Aiden, diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA).

Ha sido el propio Scholes quien ha revelado la situación en una entrevista para el podcast Stick to Football. A sus 50 años, confiesa que su vida gira ahora completamente en torno a su hijo de tan solo 20: "todo lo que hago ahora orbita en torno a él. A veces trabajo en televisión, pero todo depende de él".

Por ejemplo, "la temporada pasada comentaba los partidos del Manchester United en la Europa League, pero los jueves por la noche me tocaba cuidar de él y se ponía muy nervioso".

La situación no ha sido nada fácil para Paul Scholes, quien recordó en esta charla los difíciles momentos por los que atravesó al recibir el diagnóstico cuando su hijo tenía tan solo 2 años y medio: "nunca había oído hablar del autismo hasta entonces".

En este sentido, quien fuese estrella del Manchester United asegura que "la primera vez que jugué después de saberlo, contra el Derby County, no quería estar allí. Ferguson me dejó fuera del once y no le conté a nadie lo que pasaba. Me costó semanas poder hablarlo".

Conocido por tener un carácter reservado dentro y fuera del campo, Paul Scholes admite no querer que la gente sienta compasión hacia él ni hacia su hijo: "mi gran preocupación es qué será de Aiden cuando yo ya no esté aquí".