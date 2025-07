Gervasio Deferr revela que temió por su vida durante la inauguración de los JJ. OO. de 2016: "Estoy convencido de que en Brasil me dieron burundanga"

Este martes por la noche el exatleta olímpico catalán, Gervasio Deferr, acudía al plató del programa 'Código 10' para hablar un poco de todo. Entre lo más destacado, resalta la férrea defensa en contra de las acusaciones de violación que recaen sobre él.

"No me puedo quedar callado. Yo no soy un violador. Tú puedes decir que yo tengo mucho carácter, o que me he metido de todo, y te lo aceptaré. Pero es que una cosa es muy diferente a la otra. Nada de lo que se dice es cierto. Si alguien quiere denunciarme, ahí están los juzgados", comentaba.

Sin embargo, comentaba que durante su vida ha pasado por más de un momento complicado, en algunos incluso temió por su propia vida: "He estado a punto de morir por diferentes circunstancias. Por consumo de alcohol y otras sustancias", revelaba ante unos presentadores ojipláticos.

Gervasio Deferr, en 'Código 10', defendiéndose de las acusaciones de violación. / Cuatro

Problemas en Río durante los JJ. OO. de 2016

En este sentido, recordó uno de los momentos más difíciles de toda su trayectoria: "He tenido un episodio en Brasil que me tuve que ir en 24 horas porque me querían matar", explicaba a la audiencia del programa de 'Cuatro'.

Según el exgimnasta, durante los Juegos Olímpicos de Río de 2016. El catalán asistía en calidad de invitado, pues ya se había retirado, aunque finalmente tuvo que abandonar el evento después de una advertencia y el temor que le produjo la situación crítica que le tocó vivir.

"Estoy convencido de que me dieron burundanga. Que me quisieron robar", exponía un Deferr muy seguro de sus palabras. Todo empezó en el bar en el que decidió ver la ceremonia inaugural acompañado de una cerveza, aunque rápidamente notó que algo no iba bien y se empezó a sentir mal, por lo que decidió volver a la habitación.

Después de un rato, volvió a bajar con la esperanza de que ya le hubiera pasado, pero se encontró que volvía a sentirse muy mareado. Ya decidido a marcharse, se encontró con que no tenía dinero para pagar, pero él estaba convencido que llevaba efectivo encima, por lo que lo tuvo claro: alguien le había robado.

Consiguió salir sin pagar y al regresar a su habitación a trompicones, cayó redondo en la cama. Tras esto, puso punto y final a su estancia en el país sudamericano y regresó a España sin esperar a ver ninguna prueba de los recientemente inaugurados Juegos Olímpicos, aunque no sin otro percance.

"A las ocho de la mañana, picaron y eran del Comité Olímpico. 'Gervi, te tienes que ir. ¿Qué pasó ayer?'. Yo no lo sabía. Me dijeron: 'Hay gente que ha venido aquí a buscarte al hotel. Tienes que marcharte porque dicen que les debes un dinero'. Me fui escoltado por tres personas", comentaba y terminaba el acongojante relato.