Gerocultores, enfermeros, médicos... ¿Cuál es el salario real en una residencia de mayores?

¿Nunca te has preguntado cuánto cobran los trabajadores de una residencia de mayores? Siempre hemos escuchado que es una profesión mal pagada en muchos casos, pero tenemos que acudir al VII Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes para encontrar la respuesta más actualizada.

Aunque se está negociando su actualización, las últimas tablas salariales publicadas en el BOE en noviembre de 2022 siguen siendo la principal referencia para la mayoría de residencias de ancianos y otros centros especializados en el cuidado de personas dependientes.

Se trata de un convenio que fija los sueldos base (en 14 pagas) de los distintos perfiles profesionales que desempeñan sus funciones en residencias y servicios de atención a la dependencia.

¿Cuánto cobran los trabajadores de una residencia de ancianos?

El personal médico es el que cuenta con el salario más elevado, con un sueldo bruto de 1.640 euros mensuales. Le siguen los directores de centro, con 1.925,24 euros, y los titulados superiores como psicólogos, que también perciben 1.640 euros. Las enfermeras, uno de los perfiles más demandados, tienen un salario base de 1.435 euros, aunque en la práctica muchas residencias pagan cantidades superiores debido a la alta necesidad de profesionales cualificados.

Otros perfiles clave, como trabajadores sociales, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, comparten un salario de 1.332,53 euros mensuales. Por su parte, la figura de la gobernanta recibe 1.101,86 euros, mientras que una educadora social, incluida como titulado medio, percibe 1.304,20 euros al mes.

En la franja salarial inferior se encuentran los oficios esenciales para el funcionamiento del centro: oficiales de mantenimiento y administrativos tienen un sueldo de 1.079,32 euros, mientras que cocineros y gerocultores, el personal que atiende directamente a los residentes, cobran 1.061,98 euros al mes. La recepción percibe 1.043,36 euros y el personal de limpieza cierra la tabla con 962,62 euros brutos mensuales.

Tened en cuenta que estas cifras son los salarios base divididos en 14 pagas, y que la mayoría de residencias cuentan con complementos para mejorar las condiciones de sus trabajadores.