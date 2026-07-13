Gerardo Ochoa, nutricionista: "Los edulcorantes nos suben la glucosa. Hay casos de personas que sustituyeron su bebida normal por una light y subieron de peso"

Existen muchos mitos muy extendidos sobre los edulcorantes artificiales, pero uno de los más populares tienen que ver con que estos aumentan la glucosa en sangre al igual que lo haría el uso de azúcar normal. Algo que ha sido desmentido recientemente por un importante experto en nutrición.

Gerardo Ochoa, especialista en la materia, apuntaba en 'El Podcast Actual' todo lo contrario: los edulcorantes artificiales no poseen un impacto directo en los niveles de glucosa de la persona. Ahora bien; el experto aclara que esto no implica que sean completamente inocuos.

De esto último se deriva otra pregunta colateral: ¿por qué la gente que consume muchos productos 'light' no nota una pérdida de peso al consumirlos? Según Gerardo Ochoa, todo tiene que ver con lo que mencionábamos antes. Los edulcorantes artificiales sí pueden afectar a nuestro metabolismo.

Gerardo Ochoa / El Podcast Actual

La razón de esto último es que hablamos de componentes que el cuerpo no puede aprovechar para construir salud al no ser un nutriente como tal, pero tiene que procesarlo igualmente; haciendo así que nuestro metabolismo deba trabajar con él igualmente. Y, precisamente, esto genera un problema adicional, según Gerardo Ochoa.

El especialista advierte que muchas marcas utilizan las etiquetas de 'light' o 'zero' con el objetivo de crear una falsa sensación de seguridad en el consumidor, haciendo que ignore qué impacto puede tener en nuestro cuerpo el hecho de consumir este tipo de alimentos a largo plazo.

"Hay muchos casos de personas que sustituyeron su bebida normal por una light y subieron de peso sin saber por qué", y la razón que apunta es, nuevamente, a esa sensación de seguridad impuesta por etiquetas; haciendo que la persona descuide su alimentación por pensar que consumir productos con edulcorantes es suficiente.

Edulcorante artificial / Imagen de archivo

En este sentido, las palabras de Gerardo Ochoa apuntan a algo que sostienen muchos otros nutricionistas que también son expertos en la materia: perder peso no solo pasa por reducir la carga calórica de nuestras comidas, sino por hacer que estas últimas posean una composición equilibrada.

Algo a lo que, además, hay que sumar la idea de hacer ejercicio de manera frecuente y descansar de forma correcta. Todo ello con el objetivo en mente de acelerar nuestro metabolismo de tal forma que el cuerpo queme calorías a una velocidad óptima en este tipo de procesos.

Esa es la razón por la que, según Gerardo Ochoa, no siempre conviene fiarse de las etiquetas que poseen muchos productos de supermercado. Lo ideal es, por tanto, tratar de tener una imagen más amplia y global de lo que comemos con el objetivo de construir hábitos alimentarios saludables que se mantengan a largo plazo.