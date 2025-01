Gerard rompe con Alba en 'La isla de las tentaciones': "Te quiero, pero me quiero más a mí"

'La isla de las tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

La audiencia no podía esperar más tiempo y a inicios de año llegó el estreno de la nueva edición del reality show, que llegó a Telecinco con más novedades que nunca: hogueras mixtas y tres solteros VIP. Una temporada que está dejando muy buen sabor de boca a todos los espectadores y aún solo se han emitido cuatro capítulos. Por otro lado, en el programa de ayer se vivió un momento tenso tras la hoguera de confrontación entre Gerard y Alba.

Esta pareja desde que pisó República Dominicana demostraron a todo el público las inseguridades y la poca confianza que tenían entre ellos, sobre todo Alba, que no se fiaba ni un pelo de Gerard. Al ver las primeras imágenes de su pareja, ella decidió pedir la primera hoguera de confrontación tras ver una conexión de él con una tentadora.

Tras segundos de intriga por si había aceptado la propuesta o no, Gerard llegó al encuentro diciendo: "No te mereces un tío como yo. No me mereces". Además, confesó que se tenía que haber ido directo a España sin hablar antes con ella. En cambio, Alba se emocionó al verlo: "¡Estoy enamorada de ti! No tengo tentaciones. Me prometiste que saldríamos juntos de aquí. Quería pedirte perdón. Si me tengo que arrodillar, lo haré. Yo quiero hablar las cosas y por eso pido la hoguera".

Después de ver distintos vídeos sobre su experiencia en 'La isla de las tentaciones', Alba decidió irse con él de la mano, pero Gerard rechazó la propuesta: "Vinimos aquí a solucionar unos problemas que no vamos a arreglar fuera de aquí. No puedo más. Me voy solo". Para finalizar, concluyó expresando que "no puedo vivir en una relación basada en la desconfianza. Tengo que mirar por mí. Me duele en el alma, te he querido como a nadie. Te quiero, pero me quiero más a mí mismo".