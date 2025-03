Gerard Piqué se sincera: "Cuando más feliz soy es cuando..."

En noviembre de 2022, Gerard Piqué sorprendió a todos anunciando su retirada del fútbol. El exdefensa del FC Barcelona explicó hace un tiempo a RAC1 que lo hizo en plena temporada porque ya no disfrutaba como antes: "No me sentía lo importante que me había sentido en toda mi carrera. Fueron unos últimos meses complicados".

Tras retirarse, el exfutbolista se centró en su empresa Kosmos, que incluso, en el año 2018 adquirió el FC Andorra. Además, el catalán ha seguido ligado en el mundo del fútbol impulsando la Kings League.

Ahora, ha hablado sobre esto en una entrevista con el streamer Martí Miras, en el programa de Som EVA: "Miras atrás y ves todas estas cosas y es muy bestia. Supone un ritmo de vida que no es ni sano. Ayer estuve en París, mañana me voy a Miami y estaré diez días… Tengo la sensación de que estoy viajando más ahora que cuando era futbolista".

Piqué ha hablado sobre su vida privada y ha apuntado qué es lo que le hace estar bien: "Tengo mucha suerte de tener una casa en la Cerdanya y cuando más feliz soy es cuando voy, llego, enciendo el fuego y no hago nada. Ponerme Netflix o una serie y verla en un día. Eso es la hostia".

Además, el exfutbolista ha asegurado que también le gusta comer en su momento de relax: "Comer fuet, cortarlo y ya está. No necesitas más en la vida. Una tortilla, que me la sé hacer, o una sopa de galets".