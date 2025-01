Gerard Piqué, despreciado por sus empleados: "No eres el más guapo"

Gerard Piqué tomó la decisión de retirarse en el FC Barcelona para centrarse en el mundo de los negocios, una cosa que ya hacía cuando estaba en las filas del conjunto culé. Él con otros streamers decidió crear la Kings League, una competición de fútbol 7 fundada en 2022. La liga consta de unas normas alternativas a las del fútbol clásico y está compuesta por 12 equipos dirigidos por creadores de contenido.

Tras todo el éxito cosechado en la competición, el exjugador del FC Barcelona decidió expandir el formato a otros países como en México, y ahora en Italia, lugar donde se está celebrando actualmente la Kings World Cup Nations. También, ha anunciado una liga en Brasil, pero por ahora se desconoce el día de inicio.

Actualmente, la mayoría del equipo de la Kings League está en Italia, ya que se está disputando desde inicios de enero hasta mañana la World Cup Nations. En un vídeo publicado por la misma competición en sus redes sociales se puede ver a la community manager, Laura Vizcaíno, diciéndole a Piqué: "Te iba a grabar a ti, pero teniendo al otro detrás (haciendo referencia a Claudio Marchisio)". Una voz de fondo comenta "es que ya no eres el más guapo".

A continuación, Vizcaíno le pregunta: "¿Cómo lo llevas no ser el más guapo de la liga?". A lo que le responde Piqué con otra cuestión: "¿Que no soy el más guapo de la liga?". Ella no duda en admitir que "somos team Marchisio". El exjugador se queda insólito y pregunta varias veces, entre risas: "¿De qué vais?, ¿de qué vais?".

A la conclusión que llega Piqué es que "tengo que desaparecer para que me valoréis, no puede ser esto, no puede ser". El final del vídeo acaba diciendo que "me siento despreciado", y se va del lugar mientras queda en primera escena Marchisio hablando con varias personas.