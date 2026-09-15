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Gerard Piqué republica un meme y las redes se le echan encima: "Te duele que haya gente con una familia unida, con fe y con buenos modelos"

Un vídeo publicado a finales de agosto llega al exfutbolista del FC Barcelona y algunos usuarios aprovechan para criticarle

Los usuarios de X se ceban con Gerard Piqué tras republicar un meme.

Los usuarios de X se ceban con Gerard Piqué tras republicar un meme.

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Pol Langa

Pol Langa

En los últimos días de agosto unos usuarios de Instagram publicaban un vídeo aparentemente inocente donde salían en ellos mismos cantando 'Dama y Vagabundo', una canción de Bromas Aparte publicada en 2015 y relanzada este 2026 junto con Ana Mena, junto a otras personas en un coro, a pleno pulmón y con la pasión del cantautor más sensible, acompañando la escena con una persona a la guitarra y una mujer arrancándose a bailar.

La publicación alcanzó una gran audiencia rápidamente por un motivo casi inexplicable, pero habitual en las redes sociales: a un determinado sector de las redes les llega un vídeo que republican porque les resulta gracioso o curioso algo y empieza a generarse una bola de nieve que puede llevar el documento a famosos. Actualmente ya lo han visto 23 millones de personas.

En este caso, cuando salió a la luz muchos resaltaban que todos los protagonistas lucían bajo el estereotipo de 'cayetano', es decir, personas acomodadas, que viven en un entorno privilegiado y que pueden disfrutar de la vida porque no tienen que preocuparse por la falta de dinero, normalmente gracias a la herencia familiar.

Además, se trata de un tipo de personas a quienes suele ridiculizarse desde otros perfiles de la sociedad que no disfrutan de las comodidades que se suelen asociar con las personas con quien se relaciona una imagen determinada: camisa o polo, pantalón chino, media melena, zapatos náuticos y conservadorismo.

'Palos' a Piqué en X por republicar el vídeo

Así, tras una primera ola de viralidad, ahora ha llegado incluso a Gerard Piqué, que lo ha republicado: "Este contenido tendría que ser de pago", señala el exfutbolista y presidente de Kosmos en X. Aunque no revela nada más, los demás usuarios se le han echado encima desde el primer minuto.

"Si tú eres otro cayetano, seguro que son primos tuyos", le apunta un primer comentario, mientras que otro le pide que no se ría porque "si cantasen en catalán podríais perfectamente ser tu familia y tú en vuestra masía" y le llama "pijazo".

Tampoco faltan los que le recuerdan el caso que afecta al FC Barcelona y al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira: "Para pago el de tu club, 8,4 millones al vicepresidente de los árbitros durante 17 temporadas. Que no se te olvide 'Geri'", le señala otro perfil que se descubre como un aficionado del Espanyol.

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No obstante, algunos no entienden por qué hace mofa de un vídeo así: "¿Qué hay de malo?", o "Te duele que haya gente con una familia unida, con fe y con buenos modelos", resaltando sus historias personales del pasado, son solo algunos de los comentarios en contra de la postura del ex del Barça.

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