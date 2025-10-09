Gerard Piqué e Ilia Topuria se pican por un Barça-Real Madrid: "Le metería una patada a la mesa"

Cada país tiene su propio 'clásico': Argentina vive el Boca-River, Italia el Milan-Inter y en Inglaterra el United-Liverpool. Sin embargo, el más importante de todos es nuestro Clásico, el Barça-Madrid, el duelo de más alto voltaje dada la categoría y éxitos de los dos clubes.

Está tensión se traslada a las aficiones y como gigantes que son, FC Barcelona y Real Madrid tienen millones de seguidores en todo el mundo, algunos de sus seguidores son especialmente conocidos.

Es el caso del doble campeón de la UFC, Ilia Topuria, seguidor del conjunto blanco que demuestra el amor por el equipo de la capital siempre que se lo preguntan y que sueña con celebrar una velada de su disciplina en el Santiago Bernabéu.

Ilia Tpuria hace el saque de honor en el Bernabéu. / ·

Ahora, ha vuelto a defender al club de su corazón y lo ha hecho ante un exjugador de su eterno rival, Gerard Piqué, nombre evidentemente ligado al Barça. Lo ha hecho en un partido del EA FC, el FIFA de toda la vida, desde su propia casa y ha publicado los roces derivados del choque y los cabreos que pilla el exfutbolista con el videojuego.

"Ilia, 2 a 6 esto, eh", apunta el excentral azulgrana cuando anota el 2 a 3, recordando la mayor goleada de los catalanes en el feudo madridista. Sin embargo, Topuria nunca se rinde y consigue remontar el resultado: "¿Qué pasó?", vacila a Piqué, que se lo mira sin reaccionar.

El resultado poco a poco va cogiendo empaque e Ilia se planta con un 6 a 3 unos minutos más tarde, algo que provoca las quejas y aspavientos de su rival: "Es increíble, todos los chutes son gol", se queja y se nota cómo se va calentando con el paso del partido, como le pasa a muchos de los jugadores del título de EA Sports.

Cuando llega el 7 a 4 final a favor de Ilia, el que fuera defensor catalán empieza a perder los nervios del todo: "¡Pero mira qué lentitud!, ¿Qué le pasa?", grita a la televisión y añade que "le metería una patada a la mesa y la revienta", explota finalmente antes de que llegue el pitido final y se confirme la derrota.

Topuria disfruta del doble cinturón mientras espera volver a subir al octágono para defender sus coronas, aunque durante su recepción oficial bromeaba con emular a McGregor en Irlanda y presentarse candidato a las próximas elecciones presidenciales en España.