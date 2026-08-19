Gerard Piqué (39 años), sobre sus negocios: "El dinero ayuda y te ahorra muchos dolores de cabeza, pero no es para nada lo más importante en la vida"

Se retiró a finales de 2022, pero Gerard Piqué nunca ha desaparecido del escenario público. Como jugador, su papel en el mejor Barça de la historia le consagró como una leyenda del club, mientras que una vez que colgó las botas ha potenciado su vertiente empresarial.

Kosmos, el Andorra FC, la Kings League... el excentral tiene varios proyectos en marcha que le llenan igual o más que lo hacía el fútbol hace unos pocos años: "He ido construyendo una vida en la que intento ser feliz, para eso estamos aquí", apuntaba el catalán en una entrevista con Forbes.

Gerard Piqué, durante un programa de la Kings League / Kings League

Está claro que todos estos propósitos, además de hacerle feliz, le reportan un beneficio económico. Sin embargo, siempre ha resaltado que no le da mucha importancia a tener más o menos dinero: "Ayuda y te ahorra muchos dolores de cabeza, pero no es para nada lo más importante en la vida", señala.

Pese a ello, es consciente de que lo normal cuando las cosas van bien se note en la cartera y tampoco lo rechaza, sino que lo abraza como una parte más del trabajo: "Yo no hago negocios para ganar dinero, pero el dinero es el reflejo de tener éxito y todo el mundo quiere tener éxito".

Gerard Piqué, haciendo la manita en el Camp Nou / SPORT

Una vida ligada a los negocios

Esta faceta más empresarial del exfutbolista ya se podía intuir cuando todavía defendía los colores azulgranas. Kosmos fue creada en 2017, cuando todavía le quedaban cinco años en la élite y con el objetivo de gestionar el proyecto de la Copa Davis.

Lo que no tanta gente conoce es que esta no fue su primera incursión en el mundo de los negocios. Su primer paso lo hizo en 2006, año en el que salió cedido desde el Manchester United al Real Zaragoza, en sus primeros años en el fútbol profesional, demostrando que esa intención la tuvo siempre.

Gerard Piqué estuvo cedido en el Zaragoza por el Manchester United. / ·

Creó Kerad Project 2006 S.L. para la gestión de activos inmobiliarios, que más tarde se transformó en Kerad Holding. Ya en 2011 fundó Kerad Games, una empresa que se dedicaba al diseño y desarrollo de videojuegos de fútbol que creó 'Golden Manager', una propuesta al más puro estilo 'PC Manager' que sumó más de cinco millones de jugadores por el mundo, aunque nunca llegó a ser rentable.

Después llegó el Andorra, en 2018; KOI, en 2021 y la Kings League, en 2022. Una de las claves que siempre ha reconocido Piqué es la mentalidad que le transmitió su padre de pequeño: "Desde que tienes uso de razón te inculcan una educación en la que te enseñan lo más básico. Vas creciendo y te van guiando y ayudando y obviamente que mi padre lleva muchos más años, en un sector totalmente distinto, pero hay cosas que sirven para todo tipo de actividades".