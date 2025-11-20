Georgina y Trump, la "excelente sintonía" entre la mujer de Cristiano y el presidente de Estados Unidos: "Parecía la primera dama"

La visita de Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca está dando mucho que hablar, ya que es la primera vez que el astro portugués se encuentra con Donald Trump desde que alabara su figura en la última entrevista con Piers Morgan de hace unas semanas.

En la gala también había otros grandes nombres del panorama empresarial norteamericano, como el que fuera mano derecha de Trump y dueño de X o Tesla, Elon Musk.

Cristiano Ronaldo y Donald Trump / Sport

El evento se organizó para honrar al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, por lo que la presencia de CR7 se entiende por la vinculación entre la monarquía y su club, el Al-Nassr y su voluntad de blanquear la dictadura.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era la buena sintonía que mostraron la mujer del futbolista, Georgina Rodríguez, y el jefe del Despacho Oval. Así lo confirmaban en 'El Partidazo de COPE': "La sintonía entre ella y Trump ha sido excelente, tanto que al posar para la foto Cristiano estaba a un lado", comentaba David Alandete.

Ronaldo recibió la 'llave simbólica de la Casa Blanca', un reconocimiento de reciente creación que el presidente otorgó a Musk en primer lugar, y que ahora lo ha hecho con el futbolista.

"Estaba Cristiano todo contento con la llave, enseñándosela al fotógrafo oficial, y Georgina se ha puesto al lado de Trump. Y si ves la foto parece que ella esté con Trump y Cristiano, de visita", añadía el periodista, que veía a la hispanoargentina como "la primera dama de Estados Unidos".

Esta era la primera visita del ex del Real Madrid a los Estados Unidos desde el año 2014 y se ha convertido en la antesala de su presencia en el Mundial 2026 que se disputará en suelo americano. Sobre ello, Trump aseguró que "su hijo Barron (19 años) le respeta ahora un poco más" porque es fan del portugués.

Más allá de cinco veces ganador del Balón de Oro y su futura esposa, la comitiva también contaba con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y los CEO de algunas de las empresas más grandes del país y del mundo, como Apple, Nvidia, AMD, Paramount o Dell, así como representantes del mundo financiero.