Georgina Rodríguez, tras su visita al Valle de los Cuelgamuros: "Es la misa más bonita a la que he asistido"

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se encuentran en Madrid para que el portugués se recupere de su lesión muscular. El futbolista del Al-Nassr viajó a la capital española, junto a su mujer e hijos para seguir un tratamiento específico. El delantero portugués, a sus 41 años, sufrió un contratiempo muscular en el tendón de la corva de la pierna izquierda durante el partido que enfrentó a su equipo contra el Al Fayha, que terminó en victoria por 3-1.

“Recuperándome y listo para ver el partido de hoy. ¡Vamos, Al Nassr!”, dijo el portugués, en un mensaje tranquilizador para su afición, en un contexto de preocupación tanto para el club saudí como para la selección de Portugal, ya que su equipo puede volver a conquistar una liga y además el Mundial está a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, la incertidumbre existe sobre el tiempo de recuperación. No se ha determinado cuánto tiempo estará de baja. Jorge Jesus, su entrenador, evitó informar sobre los plazos de su lesión, mientras Cristiano se avalúa con el protocolo de rehabilitación más adecuado.

Su familia, mientras tanto, ha visitado el Valle de los Cuelgamuros, en una misa en la abadía. Georgina, una mujer con fe católica, según contó en su documental de Netflix 'Soy Georgina', acudió junto a sus hijos a dar un paseo durante la mañana de este martes.

Georgina Rodríguez visita una misa en Madrid / SPORT.es

La modelo es muy devota de la Virgen de Fátima y suele visitar con frecuencia su santuario en Portugal. Allí acostumbra a acudir para rezar y llevar ramos de flores, siempre blancas. En su última visita, compartió en redes sociales imágenes en las que un sacerdote impartía una bendición a sus hijos.

Estas visitas suelen generar también numerosas críticas, ya que algunos consideran que su vestuario no es el más adecuado para un lugar religioso. A menudo señalan que sus looks son demasiado ajustados o demasiado llamativos por el uso de prendas y complementos de lujo. Sin embargo, esto no sorprende a quienes siguen su estilo, ya que Georgina suele apostar por estilismos muy marcados. En esta ocasión eligió una cazadora caqui combinada con uno de los elementos más destacados del conjunto: el bolso Chanel ‘25’, valorado en unos 8.500 euros.

Georgina, alucinada

Durante la visita, Georgina también posó para una fotografía frente a La Piedad, la escultura de Juan de Ávalos, y compartió imágenes de sus hijos escuchando misa en el interior del santuario.

La influencer no dudó en describir el momento con entusiasmo en sus redes sociales, calificándolo como “la misa más bonita a la que he asistido”. Con este mensaje volvió a mostrar la importancia que tiene la fe en su vida cotidiana.