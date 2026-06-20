Georgina Rodríguez explota por lo que está sucediendo en la selección portuguesa

Sigue la polémica en Portugal. El empate ante República del Congo (1-1) dejó entre dicho a la selección dirigida por Roberto Martínez, especialmente porque Cristiano Ronaldo jugó todo el encuentro. La prensa portuguesa no dudó ni un instante en abrir el melón sobre si el delantero del Al-Nassr puede ser titular y, más aún, jugar todos los minutos del encuentro.

En rueda de prensa, João Neves explicó que el exjugador del Real Madrid es clave para Portugal, aunque matizó que dentro del vestuario no hay jerarquías especiales: "Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por Portugal y por el fútbol, pero en este momento no es diferente. Es solo otro jugador aquí para ayudar".

Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas, sobre todo para la hermana mayor de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro. En primer lugar, reconoció que el estilo de juego de Portugal no beneficia para nada al delantero del Al-Nassr.

"Mágicamente, desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa, muy extraña", señaló en su cuenta de Instagram.

Cristiano Ronaldo, parado, durante el partido de Portrugal frente a Congo. / Archivo

La polémica no se quedó ahí, pues en redes circulaban unas declaraciones de la mujer del mediocentro del Paris Saint-Germain, Madalena Aragão, que eran falsas, donde dejaban en muy mal lugar a Cristiano Ronaldo.

Un medio de comunicación méxicano se hizo eco de estas declaraciones, sin saber que eran falsas, y compartieron un 'post' en Instagram explicando todo lo que estaba sucediendo en Portugal tras el empate contra República del Congo.

La respuesta de Georgina Rodríguez / Instagram

La publicación se llenó de comentarios y uno de ellos fue de Georgina, quien no se mordió la lengua y expresó: "¡Wow! ¡Viene fuerte esta generación!". Aparte, la modelo añadió dos emoticonos de risa.

Noticias relacionadas

Después de todo el 'hate' que está recibiendo João Neves, Rubén Días, uno de los capitanes de la selección portuguesa, tuvo que salir al paso para pedir calma, ya que el Mundial solo acaba de empezar y queda mucho torneo por delante.